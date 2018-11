Scomparsa di Andrea Milani | il team Hera e NEO dell’ESA piangono la perdita del

meteoweb.eu

: @andrea_percoco No. Troppo no sense la scomparsa di Frank. - franziuz : @andrea_percoco No. Troppo no sense la scomparsa di Frank. - Barcellonameteo : Scomparsa del professore Andrea Milani Comparetti, lutto all’Università di Pisa - diavolaccio57 : @Ariachetira @AndreaRomano9 @La7tv Se Andrea Romano, ex Scelta Civica, fortunatamente scomparsa, è contrario, vuol… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Oggi ie NEO dell’ESAladel matematico ed astronomo italiano, una figura di spicco nella comunità europea della scienza spaziale., professore di matematica all’Università di Pisa, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi, ideò il concetto originale della missione di dimostrazione tecnologica chiamata Don Quijote per testare la deviazione di un asteroide: spostare la traiettoria dell’orbita di un asteroide attraverso l’impatto di una sonda spaziale, mentre un secondo satellite esegue investigazioni scientifiche ravvicinate post-impatto per validare l’esperimento.Copyright ESA Lo studio di missione Don Quijote del 2005 ebbe una grande influenza sulla comunità per la difesa planetaria; il progetto subì in seguito alcune evoluzioni ed ottimizzasioni fino ad arrivare alla missione internazionale AIDA ...