Sciopero treni e aerei di dicembre | domenica 16 la giornata più delicata

Sciopero trasporti di dicembre : mezzi pubblici - treni e aerei a rischio in varie giornate : dicembre proporrà una serie di agitazioni sindacali, di cui qualcuna nel settore dei trasporti. Le proteste interesseranno solamente la prima metà del mese, visto che a seguire avremo le festività di Natale. I sindacati hanno da tempo annunciato le date in cui ci saranno gli scioperi, con alcune giornate particolarmente a rischio disagi a livello addirittura nazionale. Non solo mezzi pubblici nelle città italiane, ma anche treni e aerei si ...

Sciopero treni a dicembre : disagi per passeggeri Trenitalia - Trenord e Italo : Durante il mese di dicembre 2018 si terranno diversi scioperi dei treni che causeranno disagi ai passeggeri di trenitalia, Trenord e Italo. Negli ultimi 31 giorni dell'anno sono in calendario un numero totale di 7 scioperi, secondo quanto riportato attualmente sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Il più importante coinvolgerà il personale di Italo, con conseguenze sui collegamenti ferroviari offerti dalla ...

Venerdì Sciopero dei medici : saltano migliaia di interventi | Rientrato invece lo stop di Trenitalia : I medici e gli anestesisti del sistema sanitario nazionale incorreranno le braccia per protestare contro le mancate assunzioni e il blocco del rinnovo del contratto fermo da 10 anni. Rientrata l'agitazione di Trenitalia.

Trenitalia - sospeso lo Sciopero del 23 novembre - Sky TG24 - : La protesta era stata indetta dal sindacato Usb dalle ore 9 alle 17. È stata revocata dopo un incontro tra rappresentanti della sigla con il ministero dei Trasporti sui temi del sistema di controllo, ...

Sciopero treni 23 novembre : stop di 8 ore per il personale di Trenitalia : La terza decade del mese di novembre proporrà ancora diversi scioperi nel settore dei trasporti pubblici. Tra le agitazioni sindacali in programma, non mancheranno proteste nel comparto ferroviario, dove spiccherà uno stop del personale delle società dell’intero Gruppo FSI. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di venerdì 23 novembre 2018. A proclamare lo Sciopero di 8 ore è stato USB Lavoro Privato. Durante la fascia oraria ...

Sciopero generale - a Roma traffico in tilt. Disagi in tutta Italia per aerei e treni - «garantite solo le Frecce» Diretta : Un venerdì da incubo per i trasporti in molte città Italiane, per via dello Sciopero generale di tutte le categoria di lavoratori, indetto dai sindacati e che interessa vari...

Sciopero treni e mezzi pubblici di oggi : orari garantiti da Trenitalia - Atac e Atm : Quella di oggi, venerdì 26 ottobre, sara' una giornata decisamente difficile per tutte le persone che quotidianamente sono abituate a spostarsi con i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro, le scuole o l'Universita'. In tutta Italia, infatti, è stato indetto un maxi-Sciopero generale che interessera' proprio i trasporti e che potrebbe paralizzare l'intero Paese. trenitalia ha aderito a questo Sciopero, così come le aziende che ...

Sciopero dei treni? I Parlamentari tutti a casa : slittano i decreti Genova e Sicurezza : La 'febbre del trolley' colpisce anche la Camera. I deputati sono pronti a partire oggi, 26 ottobre, prima delle 19, orario di inizio dello Sciopero dei trasporti , tanto da rimandare le votazioni sul ...

Lo Sciopero dei treni di oggi 26 ottobre : chi partecipa e quando termina : È cominciato il venerdì nero dei trasporti. Ma saranno coinvolte anche scuola e sanità. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas: gli orari e tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

