Sciopero 30 novembre 2018 | lezioni a rischio Ultime notizie | scuole chiuse? Rabbia per

Sciopero scuola : domani 30 novembre lezioni a rischio - giustificazione obbligatoria : Lo Sciopero della scuola previsto per domani, venerdì 30 novembre 2018, metterà a serio rischio il normale svolgimento delle lezioni. Si tratta del quarto Sciopero in un mese che coinvolgerà gli studenti di tutta Italia, dopo quelli tenutisi nei giorni 12, 16 e 17 novembre. Stavolta a scioperare saranno i docenti che aderiscono al sindacato USB (Unione Sindacale Base) scuola, che ha di recente proclamato la protesta nei confronti dell'attuale ...

Scuola - Usb : il 30 novembre Sciopero nazionale docenti e dirigenti : Il sindacato Usb Pi-Scuola ha proclamato per il 30 novembre una giornata di sciopero nazionale di tutto il personale del comparto Scuola, a tempo determinato e indeterminato, area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all'estero. Lo comunica in una nota il ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca.

Sciopero medici venerdì 23 novembre. Il ministro Grillo : “Ci sono risorse per il rinnovo” : “Nella legge di bilancio ci sono risorse per onorare gli impegni presi sui rinnovi contrattuali 2019-21”, ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo allo Sciopero dei medici previsto per oggi, venerdì 23 novembre. Sarà un “venerdì nero” negli ospedali italiani, con l’annullamento di migliaia di interventi.Continua a leggere

Confintesa-UGSmedici : personale sanitario - Sciopero 23 novembre : Roma, 21 nov., askanews, - 'Piu' finanziamenti ad un Sistema sanitario Nazionale ormai agonizzante, piu' assunzioni per garantire il diritto alla cura degli italiani e sblocco del Contratto fermo da ...

Sciopero scuola 30 novembre : docenti e studenti contro l’aziendalizzazione : Il mese di novembre si chiuderà con uno Sciopero nazionale della scuola. Si tratterà di una mobilitazione proclamata dal sindacato USB PI scuola, comunicata al Ministero già qualche settimana fa. A protestare non saranno soltanto i docenti, ma anche il restante personale, a tempo indeterminato e determinato, oltre agli studenti. La campagna denominata “BastAlternanza” è stata indetta per dire basta all’aziendalizzazione della scuola. La data da ...

Sciopero treni 23 novembre : stop di 8 ore per il personale di Trenitalia : La terza decade del mese di novembre proporrà ancora diversi scioperi nel settore dei trasporti pubblici. Tra le agitazioni sindacali in programma, non mancheranno proteste nel comparto ferroviario, dove spiccherà uno stop del personale delle società dell’intero Gruppo FSI. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di venerdì 23 novembre 2018. A proclamare lo Sciopero di 8 ore è stato USB Lavoro Privato. Durante la fascia oraria ...

Stop prescrizione. Sciopero Camere penali dal 20 al 23 novembre : Ai penalisti l’intesa sulla prescrizione non piace. L’Unione delle Camere penali indice uno Sciopero contro le “sciagurate iniziative” dell’attuale maggioranza

Sciopero dei medici in tutta Italia - novembre 2018 : Sanità in subbuglio, ma ci sono importanti novità sullo Sciopero dei medici dichiarato a inizio ottobre. I sindacati dei medici e del resto della dirigenza Ssn avevano proclamato iniziale di 24 ore di Sciopero il 9 novembre. Le motivazioni rivendicate dalle associazioni di categoria sono “l’insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale (Fsn) 2019, in relazione alla garanzia dei Lea e agli investimenti nel ...