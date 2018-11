Sci : libera Cdm donne - vince Schmidhofer : ANSA, - LAKE LOUISE , CANADA, , 30 NOV - L'austriaca Nicole Schmidhofer, 29 anni, campionessa mondiale di Super-G nel 2017 e oggi al primo successo in Coppa del Mondo, ha vinto sciando in 1.48.13 la prima discesa della stagione, svoltasi a Lake Louise. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 1.48.28 e terza la tedesca Kira Weidle in 1.48.63. Per l'Italia - ...

Sci alpino - Discesa libera Lake Louise 2018 : prima volta storica di Nicole Schmidhofer - battuta Gisin. Fanchini si mangia le mani : Nicole Schmidhofer ricorderà per sempre questa giornata perché ha conquistato il suo primo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: l’austriaca ha vinto la Discesa libera di Lake Louise, siglando così il suo primo sigillo a 29 anni. La nativa di Friesach, che fino a oggi aveva collezionato soltanto quattro podi (un secondo e tre terzi posti), è scesa col pettorale 15 ed è semplicemente stata perfetta nella seconda parte ...

classifica 1. Nicole Schmidhofer , AUT, 1:...

Diretta Discesa maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 30 novembre, .

Sci di fondo - Pellegrino trionfo a Lillehammer/ Il 28enne vince la sprint a tecnica libera - CDM - - IlSussidiario.net : Federico Pellegrino ha ottenuto il 12mo successo della sua carriera nella cornice di Lillehammer nella Coppa del Mondo di sci di fondo.

Sci di fondo - Pellegrino trionfa nella sprint tecnica libera di Lillehammer : Una vittoria prepotente, di classe, di chi ha voglia di mostrare al mondo che la voglia di vincere è ancora intatta dopo una carriera che comincia a essere ricca di soddisfazioni. Federico Pellegrino ...

diretta Discesa maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 30 novembre, .

Sci di fondo – Coppa del Mondo a Lillehammer : Federico Pellegrino domina nello sprint a tecnica libera! : Federico Pellegrino sontuoso nello sprint a tecnica libera, l’azzurro ha vinto la prima gara di Coppa del Mondo a Lillehammer Federico Pellegrino ha vinto la prima gara di Coppa del Mondo a Lillehammer nello sprint a tecnica libera. Una finale perfetta da parte dello sciatore azzurro, autore di una salita nel finale nella quale è riuscito a sbaragliare la concorrenza sino allo sprint in solitaria che lo ha portato al ...

Sci di fondo - buone notizie da Lillehammer : tre azzurri superano il taglio nella sprint a tecnica libera : Pellegrino, De Fabiani e Laurent superano il taglio nella sprint TL di Lillehammer che apre la tre giorni norvegese di Coppa del mondo Greta Laurent supera brillantemente le qualificazioni nella sprint a tecnica libera di Lillehammer che ha aperto il minitour fatto di tre tappe sulla pista norvegese, ritenuta fra le più impegnative del circuito di Coppa del mondo. La valdostana ha realizzato il sedicesimo tempo, staccata di 3″80 dal ...

Sci alpino - discesa libera Beaver Creek 2018 : a startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Sarà un lungo e pieno fine settimana per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia già da domani con la discesa libera poi ancora spazio alla velocità nella giornata di sabato al superG. Un cambio di Programma dovuto alle condizioni meteo che hanno portato all’annullamento della seconda prova di discesa sulla Birds of Prey. Domenica si conclude la tre giorni americana con il primo gigante dell’anno, dopo che quello ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 Lillehammer. Un mini Tour de Ski sulle nevi olimpiche per gli specialisti della tecnica libera : Un mini Tour de Ski di tre giorni sulla neve olimpica di Lillehammer, là dove i moschettieri azzurri seppero infilzare i padroni di casa nella staffetta più pazza della storia dello sci di fondo. La prima vera direzione, la Coppa del Mondo 2018-2019 la prenderà qui nel week end in arrivo con tre giorni intensi di gare che comprendono una sprint in tecnica libera maschile e femminile, la 15 km maschile e 10 km femminile a tecnica libera sabato e ...

Sci alpino – Coppa Europa : Maurberger domina la prima manche di slalom a Levi - 4° Liberatore : Opening di Coppa Europa, Maurberger in testa dopo la prima manche nello slalom di Levi Grande prova degli italiani nella prima manche dello slalom di Coppa Europa di Levi, in Finlandia. Nell’opening stagionale della competizione al comando c’è il 23enne Simon Maurberger che ha completato la propria prova in 57″97, poi altri tre azzurri nella top ten, con Federico Liberatore al quarto posto, a soli 16 centesimi dal ...