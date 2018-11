Sci | discesa di Lake Louise | vince Nicole Schmidhofer 19elago

Sci - discesa di Beaver Creek : vince Beat Feuz. Paris 12esimo : A Beaver Creek , in Colorado, è Svizzera show nella discesa libera maschile. Il 31ene Beat Feuz ha vinto la sua 11ara in Coppa del Mondo battendo il connazionale Mauro Caviezel . Sfida sul filo di lana quella tra i due elvetici, con Feuz che ha chiuso in 1'13''59 precedendo il compagno di nazionale di soli 7 centesimi. ...

Classifica Coppa del Mondo maschile Sci alpino : l’austriaco Kriechmayr comanda la generale. Feuz in testa in quella di discesa : La Classifica generale e di specialità dopo la discesa libera maschile da Beaver Creek Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 1 Vincent Kriechmayr (AUT) 175 punti 2 Beat Feuz (SUI) 166 3 Mauro Caviezel (SUI) 147 4 Max Franz (AUT) 138 5 Aksel Lund Svindal (NOR) 137 6 Kjetil Jansrud (NOR) 136 7 Marcel Hirscher (AUT) 100 8 Hannes Reichelt (AUT) 99 9 Johan Clarey (FRA) 97 10 Dominik Paris (ITA) 92 Classifica Coppa DEL Mondo DI discesa ...

Sci alpino - Nicole Schmidhofer si prende la discesa di Lake Louise : che delusione per Nadia Fanchini : Schmidhofer, primo trionfo in carriera nella discesa di Lake Louise. Delago miglior azzurra, Nadia Fanchini fuori quando era in testa dopo il terzo intermedio Era stata la più veloce già in prova, in gara l’ha confermato: la prima delle due discese consecutive di Lake Louise va a Nicole Schmidhofer, che a 29 anni conquista il suo primo trionfo in carriera in Coppa del mondo. Aggressiva sin dall’inizio, l’austriaca ha ...

Sci alpino - Beat Feuz vince la discesa maschile di Beaver Creek : Paris chiude al dodicesimo posto : Doppietta svizzera sulla Birds of Prey di Beaver Creek, vince Feuz davanti a Caviezel. Paris chiude al dodicesimo posto Beat Feuz conquista la vittoria numero 11 della sua carriera nella discesa di Beaver Creek, che lo catapulta in vetta alla classifica di specialità con 140 punti dopo due gare. L’elvetico, pur commettendo qualche errore di traettoria è stato magico nel far correre gli sci sulla pista innevata del Colorado e sotto ...

Diretta/ Discesa Lake Louise streaming video e tv : Nicol Delago la migliore delle italiane - Sci - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa femminile Lake Louise streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favorite e azzurre , oggi 30 novembre, .

Sci alpino - Discesa libera Lake Louise 2018 : prima volta storica di Nicole Schmidhofer - battuta Gisin. Fanchini si mangia le mani : Nicole Schmidhofer ricorderà per sempre questa giornata perché ha conquistato il suo primo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: l’austriaca ha vinto la Discesa libera di Lake Louise, siglando così il suo primo sigillo a 29 anni. La nativa di Friesach, che fino a oggi aveva collezionato soltanto quattro podi (un secondo e tre terzi posti), è scesa col pettorale 15 ed è semplicemente stata perfetta nella seconda parte ...

LIVE Sci - Discesa femminile Lake Louise 2018 in DIRETTA : vince l’austriaca Schmidhofer - azzurre lontane dalla vetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si aprono le porte del Circo Bianco femminile alla velocità. In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn, che ha vinto su questa pista per 18 volte in carriera. La campionessa americana non sarà al cancelletto ...

LIVE Discesa libera Lake Louise 2018 - diretta classifica tempo reale Sci alpino femminile : comanda Schmidhofer. Fuori Nadia Fanchini - non ... : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Discesa libera Lake Louise 2018 Men's Olympic Downhill, quinta gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica 1. Nicole Schmidhofer , AUT, 1:...

LIVE Sci - Discesa femminile Lake Louise 2018 in DIRETTA : vince l’austriaca Schmidhofer - lontana Brignone e Fanchini uScita : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si aprono le porte del Circo Bianco femminile alla velocità. In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn, che ha vinto su questa pista per 18 volte in carriera. La campionessa americana non sarà al cancelletto ...

Diretta/ Discesa Lake Louise streaming video e tv : la Fanchini sbaglia - aspettiamo la Brignone! - Sci - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa femminile Lake Louise streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favorite e azzurre , oggi 30 novembre, .

Discesa Beaver Creek : ha vinto Beat Feuz su Caviezel e Svindal - male gli azzurri! - CdM Sci - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 30 novembre, .

LIVE Sci - Discesa femminile Lake Louise 2018 in DIRETTA : la svizzera Gisin in testa - fuori Nadia Fanchini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si aprono le porte del Circo Bianco femminile alla velocità. In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn, che ha vinto su questa pista per 18 volte in carriera. La campionessa americana non sarà al cancelletto ...

Sci alpino - Discesa Beaver Creek 2018 : apoteosi di Beat Feuz - battuti Caviezel e Svindal. Azzurri nelle retrovie : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Birds of Pray, con partenza abbassata al Brink a causa delle avverse condizioni meteo (è nevicato in maniera copiosa anche per larghi tratti della gara), lo svizzero ha trionfato con il tempo di 1:13.59: il detentore della Sfera di Cristallo di specialità, bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ha così ...

Discesa Beaver Creek streaming video e tv : tutti in pista - la libera prende il via! - CdM Sci - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 30 novembre, .