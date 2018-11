Sci di fondo | Coppa del Mondo | Federico Pellegrino vince a Lillehammer

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni al 20° posto : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni nella Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo dopo la sprint odierna a tecnica libera in quel di Lillehammer: le azzurre sono al 20° posto con 36 punti nella graduatoria guidata dalla russa Yulia Belorukova, prima a quota 150. Tre svedesi, in un fazzoletto, alle sue spalle: Stina Nilsson a 110, Ida Ingemarsdotter a 107 e Charlotte Kalla a 106. Classifica generale Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino risale in settima posizione : Con la vittoria odierna di Lillehammer, Federico Pellegrino fa un bel balzo in avanti nella Classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo: il valdostano con i 50 punti appena incamerati sale a quota 80 e si issa in settima posizione. Guida con 210 il russo Alexander Bolshunov. Muove la Classifica anche Francesco De Fabiani, che porta a casa tre punti e sale a 19, in 31ma piazza, mentre restano rispettivamente con 6 e 5 Dietmar Nockler e ...

Sci di fondo - Pellegrino trionfa a Lillehammer : è il più vincente di sempre : E' un giorno speciale per Federico Pellegrino , che vince la sprint a tecnica classica di Lillehammer, Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L'azzurro diventa così l'atleta più vincente di sempre nella sprint skating. E' stata una gara straordinaria quella di Pellegrino , che è arrivato davanti a con al norvegese ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : nella sprint femminile è dominio svedese. Sundling batte Nilsson - 14ma Greta Laurent : Parla svedese la sprint a tecnica libera che apre la tre giorni di gare in terra norvegese per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lillehammer è doppietta con la vittoria di Jonna Sundling davanti alla connazionale Stina Nilsson. Amara eliminazione ai quarti di finale per Greta Laurent, che chiude 14ma. Quattro svedesi in finale, con Stina Nilsson che scappa via fin da subito e prova a mettere nel sacco le cinque avversarie: ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino ammutolisce i Vichinghi! Italia in trionfo a Lillehammer - vittoria fantastica nella sprint! : Vince ancora l’Italia dello sci di fondo a Lillehammer: dopo la mitica staffetta medaglia d’oro olimpica nel 1994, oggi Federico Pellegrino si impone nella sprint a tecnica libera che inaugura la tre giorni di gare norvegese e centra la dodicesima vittoria individuale in carriera in Coppa del Mondo. L’azzurro approfitta della rottura del bastoncino in semifinale del padrone di casa norvegese Johannes Klaebo e si impone in ...

Sci di fondo - buone notizie da Lillehammer : tre azzurri superano il taglio nella sprint a tecnica libera : Pellegrino, De Fabiani e Laurent superano il taglio nella sprint TL di Lillehammer che apre la tre giorni norvegese di Coppa del mondo Greta Laurent supera brillantemente le qualificazioni nella sprint a tecnica libera di Lillehammer che ha aperto il minitour fatto di tre tappe sulla pista norvegese, ritenuta fra le più impegnative del circuito di Coppa del mondo. La valdostana ha realizzato il sedicesimo tempo, staccata di 3″80 dal ...

Sci di fondo - Sprint Lillehammer 2018 : Federico Pellegrino ottimo terzo in qualifica - avanzano anche De Fabiani e Greta Laurent : Si sono appena concluse le qualifiche delle Sprint a tecnica libera della tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Lillehammer: in Norvegia la tre giorni di gare inizia bene per la squadra italiana, che piazza tre azzurri ai quarti. Nella gara femminile si qualifica l’unica nostra rappresentante in gara, Greta Laurent, mentre tra gli uomini vanno avanti Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Nelle qualifiche maschili il miglior ...

