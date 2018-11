Sci alpino | Discesa libera Lake Louise 2018 | prima volta storica di Nicole Schmidhofer

LIVE Discesa libera Lake Louise 2018 - diretta classifica tempo reale Sci alpino femminile : comanda Schmidhofer. Fuori Nadia Fanchini - non ... : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Discesa libera Lake Louise 2018 Men's Olympic Downhill, quinta gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica 1. Nicole Schmidhofer , AUT, 1:...

Sci alpino - Discesa Beaver Creek 2018 : apoteosi di Beat Feuz - battuti Caviezel e Svindal. Azzurri nelle retrovie : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Birds of Pray, con partenza abbassata al Brink a causa delle avverse condizioni meteo (è nevicato in maniera copiosa anche per larghi tratti della gara), lo svizzero ha trionfato con il tempo di 1:13.59: il detentore della Sfera di Cristallo di specialità, bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ha così ...

Sci alpino - Lindsey Vonn non si ritira al termine della stagione : “Tornerò a gareggiare a Lake Louise” : Lindsey Vonn fa marcia indietro e non si ritirerà al termine della stagione in corso. La statunitense, infatti, ha annunciato sul suo canale YouTube (lanciato proprio oggi) che vorrà nuovamente gareggiare a Lake Louise, la pista prediletta dove ha vinto per ben 18 volte in carriera (14 in discesa libera e 4 in superG). La statunitense quest’anno non aveva potuto partecipare alle gare in terra canadese a causa di un infortunio subito in ...

Sci alpino – Coppa del mondo - discesa maschile : Mayer apre le danze a Beaver Creek : A Beaver Creek parte per primo Mayer: discesa alle ore 18.45, Paris al via col 13, Innerhofer ha il numero 19 Sarà Matthias Mayer il primo a partire nella seconda discesa stagionale di Coppa del mondo in programma a Beaver Creek, negli Stati Uniti. L’austriaco aprirà le danze alle ore 18.45 italiane (diretta tv su Raisport ed Eurosport 1), poi subito dopo toccherà al norvegese Alexandr Aamodt Kilde e all’altro austriaco ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : stasera la prima discesa femminile a Lake Louise - Nadia Fanchini prima azzurra : Lake Louise, alle 20.30 la prima discesa della Coppa del Mondo femminile: apre la Gisin, Nadia Fanchini parte per ottava, Brignone ha il 18 Si parte alle ore 20.30 italiane a Lake Louise, in Canada, dove andrà in scena la prima discesa femminile di Coppa del Mondo della stagione. Al via col numero 1 c’è la svizzera Michelle Gisin, mentre la prima azzurra al cancelletto sarà Nadia Fanchini col numero 8, subito prima di Ilka ...

Sci alpino – Coppa Europa : fantastica rimonta per Vinatzer - sua la vittoria nello slalom di Levi : Super Vinatzer, rimonta da sogno e primo trionfo nello slalom di Levi in Coppa Europa Primo trionfo in carriera in Coppa Europa per Alex Vinatzer: dopo aver già vinto lo slalom FIS di sabato scorso, l’altoatesino si ripete nella seconda competizione più importante del Circo Bianco regalando all’Italia un bellissimo successo nell’opening stagionale. Straordinaria la rimonta del 19enne che aveva chiuso al settimo posto la ...

Sci alpino - Coppa Europa Levi 2018 : Alex Vinatzer firma il primo successo in slalom! Grande rimonta del talento azzurro : Alex Vinatzer centra la prima vittoria in carriera in Coppa Europa nello slalom di Levi (Finlandia). Il 19enne altoatesino, dopo aver vinto già settimana scorsa nella gara FIS, si ripete oggi nel secondo circuito più importante, con una eccezionale rimonta nella seconda manche. Vinatzer aveva infatti chiuso la prima parte di gara al settimo posto con un ritardo di 37 centesimi dal tedesco Linus Strasser. Nella seconda manche il talento azzurro ...

Sci alpino - brutta caduta per Stefano Gross : trauma a ginocchio e spalla per l’atleta azzurro : Gross cade in allenamento a Madesimo: trauma ad un ginocchio e ad una spalla. Ora fisioterapia per recuperare brutta caduta per Stefano Gross, in allenamento oggi sulle nevi di Madesimo con la squadra dello slalom azzurro. Gross, 32 anni in forza alle Fiamme Gialle, ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e un trauma contusivo alla spalla sinistra. E’ stato sottoposto a risonanza in una clinica di Valmadrera ...

Sci alpino - l’ultima prova di discesa a Lake Louise sorride a Nicole Schmidhofer - Delago miglior azzurra : Schmidhofer davanti a tutte nell’ultima prova di discesa a Lake Louise. Shiffrin quarta, azzurre lontane: la più veloce è Delago Nicole Schmidhofer si conferma in gran forma. Settima martedì nella prima prova, seconda mercoledì, l’austriaca che l’anno scorso fu seconda nel superG di Lake Louise, è la più veloce nell’ultimo training disputato sulla pista canadese. Al suo tempo (1’48″37) si è avvicinata ...

LIVE Sci alpino - le gare di oggi a Lake Louise e Beaver Creek in DIRETTA : come vederle in tv e streaming. Orari e programma : Il lungo weekend dello sci alpino partirà nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 novembre, con la discesa libera maschile di Beaver Creek, prevista per le ore 18.45. Saranno impegnati sei italiani: con il 13 Dominik Pariis, con il 19 Christof Innerhofer, con il 20 Peter Fill, con il 27 Emanuele Buzzi, con il 39 Werner Heel, e con il 53 Mattia Casse. come SEGUIRE LIVE LA GARA DI Beaver Creek Venerdì 30 Novembre ore 18.45: Discesa libera ...

Sci alpino - Discesa maschile Beaver Creek 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Sarà un lungo e pieno fine settimana per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia già oggi con una Discesa e poi ancora spazio alla velocità nella giornata di sabato con il superG. Domenica si conclude la tre giorni americana con il primo gigante dell’anno, dopo che quello all’esordio a Soelden è stato cancellato. Di seguito il programma dettagliato, l’orario di partenza della Discesa libera maschile di Lake ...

Sci alpino - Discesa femminile Lake Louise 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Dopo l’esordio con gli uomini, la velocità diventa protagonista anche nel fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Lake Louise le donne-jet aprono la loro stagione con un ricchissimo programma, visto che sono in calendario due discese libere ed un superG. Di seguito il programma dettagliato, l’orario di partenza della Discesa libera maschile di Lake Louise, la starting list e i pettorali di partenza della prova ...

Sci alpino - Discesa femminile Lake Louise 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Dopo la prima uscita dedicata agli uomini, la velocità diventa protagonista anche nel fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Lake Louise si apre la stagione con un ricchissimo Programma, visto che sono in calendario due discese libere ed un superG. Di seguito il Programma completo della prima Discesa libera di Lake Louise con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai ...

Sci alpino - discesa libera Beaver Creek 2018 : a startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Sarà un lungo e pieno fine settimana per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia già da domani con la discesa libera poi ancora spazio alla velocità nella giornata di sabato al superG. Un cambio di Programma dovuto alle condizioni meteo che hanno portato all’annullamento della seconda prova di discesa sulla Birds of Prey. Domenica si conclude la tre giorni americana con il primo gigante dell’anno, dopo che quello ...