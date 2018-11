Sci alpino | discesa libera Beaver Creek 2018 | a startlist e i pettorali di partenza

Sci alpino - brutta caduta per Stefano Gross in allenamento a Madesimo : trauma alla spalla e al ginocchio : Continua il periodo poco fortunato per la Nazionale italiana di sci alpino in questo inizio di stagione. Dopo gli infortuni di Sofia Goggia, di Johanna Schnarf e di Elena Fanchini, arriva un altra notizia negativa in questo senso, i cui connotati però sono ancora da chiarire. Stefano Gross è stato vittima di una brutta caduta in allenamento sulle nevi di Madesimo, dove si stava preparando con la compagine italiana di slalom, come si legge sul ...

Sci alpino – Le sensazioni delle azzurre dall’allenamento di Lake Louise : L’Italia femminile in allenamento a Lake Louise: le sensazioni delle azzurre in vista del trittico di gare di Coppa del Mondo Proseguono gli allenamenti ufficiali sulla pista di Lake Louise in vista del trittico di gare di Coppa del mondo femminile che prevede due discese venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre e un supergigante domenica 2 dicembre. Nadia Fanchini vanta un curriculum di tutto rispetto sulla Men’s Olympic, con ...

Sci alpino – Cancellata la seconda prova della discesa maschile di Beaver Creek : Cancellata la seconda prova della discesa di Beaver Creek. In serata la decisione sul nuovo programma di gare E’ stata Cancellata a causa della neve caduta nella notte e delle instabili condizioni del tempo la seconda e ultima prova della discesa maschile di Beaver Creek. L’allenamento vedeva al via, fra gli altri, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Peter Fill, Emanuele Buzzi, Werner Heel, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, ...

Sci alpino – Oggi la l’ultima prova di discesa femminile a Lake Louise : Nadia Fanchini sarà la prima azzurra a partire : Alle 19.30 l’ultima prova della discesa femminile a Lake Louise: Nadia Fanchini parte per quarta, Brignone col numero 16, apre la Mowinckel Nadia Fanchini, la migliore delle azzurre nelle prime due prove di discesa a Lake Louise, sarà la prima delle italiane a partire stasera (ore 19.30 italiane) nel terzo e ultimo allenamento sulla pista canadese. Alla 32enne atleta delle Fiamme Gialle è toccato il numero 4, subito dopo la tedesca ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : annulla la seconda prova di discesa maschile a Beaver Creek. Troppa neve caduta nella notte : Troppa neve e meteo instabile. La seconda prova di discesa libera a Beaver Creek (Stati Uniti), località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile, è stata annullata, non permettendo agli sciatori di affrontare la Birds of Prey. Una notizia non ideale per gli atleti che quindi debbono fare a meno di riferimenti utili in vista della gara che si disputerà sabato 1° dicembre. In particolare gli ...

Sci alpino - Coppa Europa Levi 2018 : lo svizzero Simonet vince lo slalom - tanta Italia ma gli azzurri mancano il podio : C’è tanta Italia nello slalom maschile di Levi, gara che ha aperto la Coppa Europa 2018-19, ma nessun azzurro è riuscito a salire sul podio. A vincere è stato lo svizzero Sandro Simonet, che si è imposto con 11 centesimi di vantaggio sul croato Elias Kolega e con 34 sul tedesco Linus Strasser. Il migliore degli azzurri è stato Federico Liberatore, che ha perso una posizione rispetto alla prima manche e alla fine ha chiuso al quinto posto a ...

Sci alpino – Arriva il primo successo stagionale nel circuito FIS JNR : Il Bormino, Pozzi fa suo il gigante di Santa Caterina: bene la prova femminile Arriva la prima vittoria stagionale nello sci Alpino “griffata” Comitato FISI Alpi Centrali. Nel primo slalom gigante FIS JNR “Memorial Walter Fontana – circuito Cancro primo Aiuto” che si è svolto oggi a Santa Caterina Valfurva sulla pista Deborah Compagnoni sale sul primo gradino del podio, nella prova maschile, Alessandro Pozzi. Il bormino del Reit Ski Team ...

Sci alpino – Coppa Europa : Maurberger domina la prima manche di slalom a Levi - 4° Liberatore : Opening di Coppa Europa, Maurberger in testa dopo la prima manche nello slalom di Levi Grande prova degli italiani nella prima manche dello slalom di Coppa Europa di Levi, in Finlandia. Nell’opening stagionale della competizione al comando c’è il 23enne Simon Maurberger che ha completato la propria prova in 57″97, poi altri tre azzurri nella top ten, con Federico Liberatore al quarto posto, a soli 16 centesimi dal ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Lake Louse prime gare veloci al femminile. Assenze illustri - ma torna Ilka Stuhec : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino apre le sue porte alla velocità. A Lake Louise, infatti, sono in programma in questo fine settimana due discese (venerdì e sabato) ed un superG (domenica). In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn. La campionessa americana non sarà al cancelletto di partenza a causa di un infortunio al ginocchio, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : weekend ricco di impegni a Beaver Creek - per le prime conferme e prove d’appello : Dopo l’antipasto di Lake Louise, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018-2019 saluta il Canada e si trasferisce in Colorado per la consueta tappa di Beaver Creek. Sarà un fine settimana quanto mai intenso ed interessante per i protagonisti del Circo bianco con tre impegni (supergigante, discesa libera e slalom gigante) che ci permetteranno di capire se i primi risultati a cui abbiamo assistito saranno confermati, oppure ci saranno ...

Sci alpino – Memorial Walter Fontana - i risultati della seconda giornata di gare : Proseguono a Santa Caterina le gare del Memorial Walter Fontana, i risultati della seconda giornata Successo francese nella seconda gara Fis in programma sulla pista “Debora Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva (So) e valida per il “Cancro Primo Aiuto Memorial Walter Fontana”. In campo maschile il successo è andato a Eliot Piccard con il tempo di 1’30″14 davanti al connazionale Gaspard Blanc, staccato di ...

Sci alpino - la seconda prova di discesa femminile va alla tedesca Weidle - Nadia Fanchini sfiora la top ten : Weidle si impone nella seconda prova femminile a Lake Louise, Fanchini ancora la migliore azzurra con l’undicesimo posto E’ la tedesca Kira Weidle a fermare il cronometro sul miglior tempo nella seconda prova della discesa femminile di Lake Louise. Weidle fissa il tempo di 1’49″26, irraggiungibile per tutte le avversarie. Si avvicina solo Nicole Schmidhofer a 59 centesimi e precede Ilka Stuhec, che si ferma a 79 ...

Sci alpino - Striedinger si prende la prima prova cronometrata di Beaver Creek - Marsaglia il miglior azzurro : Nella prima prova di Beaver Creek si rivede Matteo Marsaglia, Peter Fill invece chiude diciottesimo L’austriaco Otmar Striedinger si aggiudica la prima prova cronometrata sul tracciato della Bird’s of prey di Beaver Creek, con il tempo di 1’42″65, 40 centesimi meglio del compagno di squadra Vincent Kriechmayr, in buona forma in questo inizio di stagione, e per 47 davanti ad Aksel Lund Svindal. Nelle zone alter ci ...