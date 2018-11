Scherzi a Parte – Iannone protagonista della puntata | uno scherzo per il pilota di MotoGp

#Scherziaparte – Quarta e ultima puntata del 30/11/2018 – Con Paolo Bonolis su Canale 5. Gli ospiti. : Questa sera, in prima serata, andrà in onda su Canale 5 un grande classico della sua lunga storia: Scherzi a parte. Il programma, nato da un’idea di Fatma Ruffini nel 1992, tornerà con la Quarta ed ultima puntata della sua quattordicesima edizione, a tre anni di distanza dall’ultima miniserie del gennaio 2015 e, ancora una volta, condotta da Paolo Bonolis. A differenza di tre anni fa, però, gli scherzi non […] L'articolo ...

Sanremo Giovani - Rovazzi : "Io conduttore? Pensavo di essere a Scherzi a Parte!" : Claudio Baglioni ha annunciato i 24 finalisti di Sanremo Giovani 2018 in diretta su Radio 2 e Radio 2 Social Club si è trasformato in un happening pre-festivaliero, con tanto di partecipazione telefonica di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, scelti dal direttore artistico di Sanremo 2019 per condurre le due serate in prime time del 20 e 21 dicembre, in cui saranno decretati i due Giovani che parteciperanno al 69° Festival nel girone unico con i ...

Scherzi a parte - rubano il furgoncino a Enrico Brignano : la reazione e la commovente spiegazione al pubblico : Enrico Brignano è stato la vittima di uno scherzo particolarmente feroce da parte del team di Scherzi a parte , che era d'accordo col cugino del comico romano e con la moglie, Flora Canto. Mentre lui ...

Lorella Cuccarini vittima di Scherzi a parte : la versione trap di 'La notte vola' la fa sbottare : La Cuccarini si è ritrovata in uno studio di registrazione per incidere una versione trap del suo brano, ma di fronte ad...

Lorella Cuccarini a ”Scherzi a parte”. Ma gli occhi sono puntati sul figlio Giorgio Testi : “La notte vola” rivisitata in versione trap. “Scherzi a parte” ha messo le mani sul celebre brano del 1989 per organizzare una candid proprio ai danni di Lorella Cuccarini. Così, con l’aiuto del produttore discografico Roofio e del famoso rapper Shade, la produzione del programma ha lavorato su una nuova versione della canzone, con una serie di rime molto provocanti che ovviamente hanno fatto parecchio irritare la ...

Ignazio La Russa - video Scherzi a Parte/ Il lato tenero del Vicepresidente : che fine ha fatto la sua cagnolina? - IlSussidiario.net : Ignazio La Russa, video ancora una volta vittima di Scherzi a Parte: la nuova burla al politico dopo la precedente sulla partita dell'Inter.