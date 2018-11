Save the Internet petizione Italia | ecco cos' è e come sostenere il progetto

Frida Giannini è tornata con OVS per Save the Children : Frida Giannini è tornata. Dopo la rottura con Gucci – il 12 dicembre del 2014, François-Henry Pinault, patron della holding Kering proprietaria del marchio Gucci, annunciava che Frida Giannini avrebbe lasciato l’azienda – essere diventata mamma, dell’ex direttore creativo della doppia G si erano un pò perse e tracce. Fino all’annuncio, di qualche ora fa, che Frida Giannini torna a fare la stilista per OVS nella ...

Frida Giannini firma il maglione natalizio per Save the Children : Roma, 28 nov., askanews, - La stilista Frida Giannini, ex direttrice creativa di Gucci, ha disegnato il maglione natalizio, o jumper, per Save the Children, in collaborazione con Ovs, per il Christmas ...

Manovra - Save the Children : governo adotti misure per i bimbi poveri - : L'organizzazione lancia un appello all'esecutivo e propone alcuni rimedi per affrontare l'emergenza del milione e 200mila minori che in Italia vivono in stato di povertà assoluta . Tra questi, aiuti ...

Save the Duck presenta il “Green Friday” : il nuovo progetto solidale : Arriva il “Green Friday”: il nuovo progetto solidale di Save The Duck. Ecco di cosa si tratta Save THE Duck, brand di piumini animal-friendly, presenta il “Green Friday”: un progetto solidale nato in sostegno ai territori del Nord Est colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo durante il Ponte di novembre. Piogge, vento, frane e smottamenti hanno provocato gravissimi danni ai sentieri, ai rifugi e all’ambiente naturale, con ...

Save the Children : 85mila bambini in Yemen morti fame in 3 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia. Save the Children : «Rimettiamo al centro i bambini» - : Povertà, emarginazione, scarsa scolarizzazione, violenza e abusi non riguardano solo 'i figli dei poveri' , quelli 'che vivono dall'altra parte del mondo'. Riguardano anche i 'nostri' figli, quelli ...

Save the Children : in Italia 1 - 2 milioni di bambini in povertà assoluta. Il riscatto deve partire dalle periferie : Non sono solo le condizioni economiche della famiglia a pesare sul futuro dei giovani ma anche l'ambiente in cui vivono -

Infanzia - Save the Children : la povertà assoluta in Italia colpisce 1 - 2 milioni di bambini e adolescenti : 1,2 milioni di bambini e adolescenti vivono in povertà assoluta. Ma non sono solo le condizioni economiche del nucleo familiare a pesare sul loro futuro. L’ambiente in cui vivono ha un enorme impatto nel condizionare le loro opportunità di crescita e di futuro. Pochi chilometri di distanza, tra una zona e l’altra, possono significare riscatto sociale o impossibilità di uscire dal circolo vizioso della povertà: la segregazione educativa allarga ...

Yemen : Save the Children - 150 morti : ANSA, - ROMA, 7 NOV - "I soldati alleati del governo dello Yemen stanno conducendo una battaglia all'interno della città di Hodeidah. Il bombardamento dell'artiglieria sta avvenendo pesantemente da ...

Save the Sarno : depuratore da casa in cambio di bottigliette usate : Riciclare bottiglie di plastica per difendere l'ambiente e il fiume Sarno. Parte da questa concezione la campagna di sensibilizzazione Save the Sarno voluta dall'Acquatec che, per ogni cittadino che ...