Sassuolo-Udinese suDAZN | vedere la gara gratis è possibile

Sassuolo -Udinese - probabili formazioni : Nicola vuole continuità : Il Sassuolo per riscattare il ko nel derby contro il Parma l’Udinese per dare continuità alla bella vittoria contro la Roma. E’ questo il senso profondo del match del Mapei Stadium di domenica 2 dicembre. Si inizia alle ore 15. Sarà interessante la sfida a livello tattico con due allenatori considerati nel novero degli emergenti, […] L'articolo Sassuolo-Udinese , probabili formazioni : Nicola vuole continuità proviene da Serie A ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...