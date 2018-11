Sandro Mayer morto | Eleonora Daniele sconvolta | la notizia in diretta a Storie Italiane

Morte Sandro Mayer - il commento di Carolyn Smith : Il lutto di venerdì 30 novembre ha sconvolto tutti. L’Italia intera è scioccata per la Morte di Sandro Mayer scomparso a 77 anni al Fatebenefratelli di Roma. Storico giornalista e direttore DiPiù e DiPiù Tv, noto al grande pubblico anche per gli anni passati a Balllando con le stelle come opinionista. Proprio il cast di Ballando, insieme a molti rappresentanti dello spettacolo, nei minuti successivi all’annuncio della scomparsa si sono ...

Addio a Sandro Mayer - il dolore di Milly Carlucci : “Mi hai spezzato il cuore” : La conduttrice ha affidato ai social il suo pensiero per il giornalista, presenza fissa del programma 'Ballando con le...

Il direttore Sandro Mayer è venuto a mancare a Roma : Si è spento questa mattina all'ospedale Fatebenefratelli di Roma all'età di 77 anni Sandro Mayer. Il celebre giornalista e direttore del settimanale "DiPiù" avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 21 dicembre. Lascia la moglie Daniela e la figlia Isabella. Nato a Piacenza nel 1940, Mayer ha trascorso la sua infanzia a Napoli, si è trasferito a Milano dove rifiutò un posto fisso in Fiat per andare a studiare l'inglese a Londra. Laureato in scienze ...

Morto Sandro Mayer - il giornalista aveva 77 anni Foto ‘Ha cambiato il nostro lavoro’ «Io che volevo scrivere» : video : Dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui «Dipiù» e «Dipiù Tv». Il cordoglio dei colleghi sui social

Sandro Mayer È MORTO - AVEVA 77 ANNI/ Ultime notizie video - Roberto Alessi in lacrime : 'Dava voce alla gente' - IlSussidiario.net : SANDRO MAYER MORTO, AVEVA 77 ANNI. Ultime notizie, addio al giornalista e scrittore: cordoglio sul web, era protagonista a Ballando con le Stelle.

Sandro Mayer - la profezia su Matteo Salvini prima di morire : il cordoglio del leader della Lega : ... ' Buon viaggio a Sandro Mayer , giornalista e direttore di successo che si è sempre dimostrato correto, preciso e rispettoso, in un mondo in cui queste doti sono ormai rare. Grazie di tutto amico ...

Morto Sandro Mayer - l'esperienza a Ballando con le Stelle : «Grazie Milly Carlucci - ho imparato tanto» : Sandro Mayer è Morto oggi a Roma all'età di 77 anni. Il giornalista era anche un volto molto amato della tv grazie anche alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Anche per questa edizione, ...

Morto Sandro Mayer - il giornalista aveva 77 anni ‘Ha cambiato il nostro lavoro’ «Io che volevo scrivere» : video : Dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui «Dipiù» e «Dipiù Tv». Il cordoglio dei colleghi sui social

Sandro Mayer - chi sono la moglie e la figlia : Sandro Mayer si è spento all’età di 77 anni, accanto a lui c’erano gli affetti più cari: la moglie Daniela e la figlia Isabella. Giornalista e ospite fisso di Ballando con le Stelle, Sandro Mayer è stato un volto televisivo amatissimo, nonostante ciò ha sempre difeso strenuamente la sua privacy. Proprio per questo sappiamo pochissimo riguardo la moglie e sua figlia, diventata come lui una giornalista. Qualche tempo fa ospite di Sabato Italiano, ...

Sandro Mayer morto - Eleonora Daniele sconvolta : la notizia in diretta a Storie Italiane. Il ricordo di amici e colleghi su twitter : di Simone Pierini La morte di Sandro Mayer ha lasciato un vuoto tra colleghi e amici che hanno affidato a twitter il loro ricordo . sconvolta Eleonora Daniele in diretta a Storie Italiane appena è ...

Morto Sandro Mayer popolare giudice di Ballando con le Stelle : Un volto amico ci ha lasciati. A 77 anni si è spento all’ospedale Fatebenefratelli di Roma Sandro Mayer. Uomo mite

Roma - addio a Sandro Mayer : il giornalista è morto a 77 anni : Direttore per venti anni del settimanale 'Gente', dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui 'Dipiù' e 'Dipiù Tv'. Nota la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle' nella veste di ...

Addio a Sandro Mayer : il saluto di amici e colleghi - da Selvaggia Lucarelli a Ivan Zazzaroni : ROMA - Un amico, un maestro, un direttore speciale. Sono in tanti a usare il proprio profilo Twitter e Instagram per dare l'ultimo saluto a Sandro Mayer, morto a 77 anni all'ospedale Fatebenefratelli ...

È morto il direttore di Di Più Sandro Mayer : Nella notte è morto Sandro Mayer all'età di 77 anni, presso l'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Lascia la moglie Daniela e la figlia Isabella. Era nato nel 1940 a Piacenza, si era laureato in Scienze politiche, iniziando la sua carriera come traduttore, prima di dedicarsi anima e corpo per il giornalismo. E' stato prima direttore di Novella 2000, poi di Epoca e per ben 20 anni di Gente. Nel 2004 era poi passato alla Cairo Editore, col quale ...