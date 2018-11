Sandro Mayer morto a 77 anni | addio al giornalista di DiPiù e Ballando con le Stelle

Sandro Mayer è morto. Il giornalista aveva 77 anni : Sandro Mayer è morto. Il giornalista aveva 77 anni e attualmente era direttore di DiPiù. Parlando dei suoi inizi dichiarò: "Vivevo a Napoli e mi sono formato ascoltando la gente dei bassi, mescolati ai discordi dell'aristocrazia partenopea. Poi ci trasferimmo a Milano e vinsi un posto fisso in Fiat ma non ci andai mai e partii per Londra, dove ho fatto il cameriere per imparare l'inglese".