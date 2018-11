Sandro Mayer | Mio padre insisteva che lavorassi con lui

Isabella Mayer - la figlia di Sandro Mayer ospite a Pomeriggio 5 : È morto stanotte a Roma il giornalista Sandro Mayer, direttore del settimanale ‘DiPiù’ e opinionista a ‘Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai1. Mayer era nato a Piacenza nel 1940 e il prossimo 21 dicembre avrebbe compiuto 78 anni. Laureato in scienze politiche è stato per vent’anni direttore del settimanale ‘Gente’ e dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore. E’ diventato ...

ISABELLA MAYER - FIGLIA DI Sandro/ Incinta al settimo mese "nonno per la seconda volta" - Pomeriggio 5 - - IlSussidiario.net : ISABELLA MAYER, FIGLIA di SANDRO: chi è. Giornalista riservata proprio come il padre, ha deciso di seguire le sue orme, le sue parole a Pomeriggio 5.

Maurizio Costanzo ricorda Sandro Mayer/ "Era bravissimo… mi mancherà molto!" - Pomeriggio 5 - - IlSussidiario.net : Maurizio Costanzo ospite in collegamento a Pomeriggio 5, ha ricordato l'amico Sandro Mayer, morto proprio in queste ore a Milano.

Milly Carlucci ricorda Sandro Mayer : "Mi hai spezzato il cuore" : La morte di Sandro Mayer ha lasciato un grande vuoto e un grande dolore. Decine di personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti, attori hanno scritto messaggi o pubblicato foto per ricordare il ...

La morte di Sandro Mayer sconvolge in diretta tv Eleonora Daniele : Eleonora Daniele in diretta a “Storie Italiane” ha appena ricevuto la notizia della morte del giornalista Sandro Mayer. La stessa Daniele al termine della trasmissione ha pubblicato un “tweet”: «Sono sconvolta dalla perdita di un uomo che con me era sempre affettuoso come un padre, presente come un grande e valoroso amico, dolce e sensibile come uno di famiglia. Mi mancherai tanto Sandro. Per sempre #SandroMayer».La Daniele ha atteso ...

Sandro Mayer - l'addio al giornalista di 'Di Più TV' : 'Fare spettacolo non è saper ballare' : A riempire le pagine dei principali giornali e siti d'informazione, nelle ultime ore, è principalmente la notizia della triste scomparsa di Sandro Mayer, lo scrittore, giornalista, direttore di giornale e volto televisivo di 'Ballando con le stelle', scomparso all'età di 77 anni. Sandro Mayer era stato recentemente criticato, dopo aver assegnato il 'tesoretto' a Nathalie Guetta. Sandro Mayer è morto a 77 anni Il celebre giornalista televisivo, ...

Morto Sandro Mayer - giornalista e scrittore - a 77 anni. Tanti i messaggi di molti volti noti tra cui Matteo Salvini : È Morto stanotte a Roma, all’ospedale Fatebenefratelli, il giornalista Sandro Mayer scrittore e volto familiare della tv. È mancato a pochi giorni dal 78esimo compleanno, che avrebbe festeggiato il 21 dicembre. Direttore da molti... L'articolo Morto Sandro Mayer, giornalista e scrittore, a 77 anni. Tanti i messaggi di molti volti noti tra cui Matteo Salvini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Milly Carlucci - il dolore per l'amico Mayer : «Sandro - mi hai spezzato il cuore» : Dopo Frizzi, un altro dolore nella vita di Milly Carlucci : la morte di Sandro Mayer, il direttore di Dipiù che per anni aveva fatto l'opinionista a 'Ballando con le stellè, il programma su Rai1 ...