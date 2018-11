Sandro Mayer è morto Il giornalista aveva 77 anni

huffingtonpost

: Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer… - zazzatweet : Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer… - stanzaselvaggia : È morto un amico e l’ultimo vero direttore/manager rimasto. Ciao Sandro Mayer. - fainformazione : Morto Sandro Mayer: lutto nel mondo dello spettacolo - Spettegolando Sandro Mayer giornalista e scrittore italiano,… -

(Di venerdì 30 novembre 2018). Il77e attualmente era direttore di DiPiù. Parlando dei suoi inizi dichiarò: "Vivevo a Napoli e mi sono formato ascoltando la gente dei bassi, mescolati ai discordi dell'aristocrazia partenopea. Poi ci trasferimmo a Milano e vinsi un posto fisso in Fiat ma non ci andai mai e partii per Londra, dove ho fatto il cameriere per imparare l'inglese".