Sampdoria | nel 2018 terzo bilancio consecutivo in utile

Sampdoria - caos nelle ultime ore : l’importante precisazione del club blucerchiato : “Ribadendo la fiducia nel lavoro della Magistratura e la serena convinzione di chiarire ogni addebito nelle sedi competenti, l’U.C. Sampdoria avverte il dovere di comunicare brevi e significative precisazioni per replicare ad alcune ricostruzioni mediatiche distorte, che non raccontano il reale valore della Società, del suo operato e che ne danneggiano gravemente l’immagine. • Dopo l’acquisizione nel giugno 2014 la Società, durante ...

Sampdoria - inchiesta della Guardia di Finanza : nel mirino il trasferimento di Obiang : Sampdoria alle prese con un’ inchiesta della Guardia di Finanza che ha messo nel mirino anche alcuni trasferimenti come la cessione di Pedro Obiang al West Ham Le indagini condotte dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf, che oggi ha sequestrato beni per 2,6 mln alla Sampdoria , al suo presidente Massimo Ferrero e ad altri cinque indagati, hanno consentito di individuare alcune ipotesi di distrazione dalle casse ...

Sampdoria - Ferrero nel mirino della GDF : sequestrati beni per 2 - 6 milioni : La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro di beni per 2,6 milioni nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. L'articolo Sampdoria, Ferrero nel mirino della GDF: sequestrati beni per 2,6 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.