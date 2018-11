calcioweb.eu

: #Sampdoria, caos nelle ultime ore: l'importante precisazione del club blucerchiato - CalcioWeb : #Sampdoria, caos nelle ultime ore: l'importante precisazione del club blucerchiato - GoalItalia : #Ferrero nel mirino della Guardia di Finanza, la #Sampdoria minimizza e si dice tranquilla -

(Di venerdì 30 novembre 2018) “Ribadendo la fiducia nel lavoro della Magistratura e la serena convinzione di chiarire ogni addebitosedi competenti, l’U.C.avverte il dovere di comunicare brevi e significative precisazioni per replicare ad alcune ricostruzioni mediatiche distorte, che non raccontano il reale valore della Società, del suo operato e che ne danneggiano gravemente l’immagine.• Dopo l’acquisizione nel giugno 2014 la Società, durante la gestione del presidente Massimo Ferrero, ha realizzato utili per euro 3.232.818 (esercizio 2016) ed euro 9.286.928 (esercizio 2017) e in entrambi gli esercizi, alla chiusura del bilancio, si è deliberato di non distribuire ai soci gli utili stessi, al fine di patrimonializzare la Società;• Quanto all’esercizio in corso (2018), la Società chiuderà il bilancio in attivo, il terzo consecutivo, un dato che conferma come la Società abbia ...