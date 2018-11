Salvini | c' è chi vuole far cadere Governo

Ecco come Matteo Salvini farà cadere il Governo : pronto per Palazzo Chigi : I palazzi della politica erano coscienti sin dall’inizio che il matrimonio Lega M5S fosse solo di facciata e destinato a

Sondaggio : il 42 per cento degli elettori non sa chi votare. Il dato che mette in allarme Matteo Salvini : La Lega cresce secondo tutti i sondaggi e ha raddoppiato i consensi dalle elezioni del 4 marzo. Un risultato che segna il trionfo di Matteo Salvini ma che nasconde anche un altro inquietante dato che ...

Global Migration Compact - Berlino dice sì In Slovacchia il Parlamento vota contro Fdi : “C’è intesa Lega-M5s?”. Salvini : “Si” : Sul Global Migration Compact i Paesi dell’Ue stanno esprimendo le proprie posizioni in vista della firma attesa per il 10 e l’11 dicembre alla conferenza di Marrakech. E le decisioni prese finora confermano le previsioni della vigilia. Il Bundestag tedesco ha votato a favore del documento sulle migrazioni elaborato dalle Nazioni Unite: 372 deputati hanno votato sì, 153 hanno votato contro, 141 si sono astenuti. Anche la Slovacchia ha ...

Renzi chiede scusa a Berlusconi : 'Mai fatto quello che sta facendo Salvini' : Usa una diretta Facebook l'ex Premier e segretario Pd Matteo Renzi per bocciare le scelte del governo e fare le sue scuse al leader di Forza Italia: "La sinistra italiana che ora sta zitta su Salvini ...

Uccide il ladro - indagato gommista ad Arezzo. Salvini : «Io sto con chi si difende» : Il caso nell’Aretino. Il commerciante ha sparato cinque colpi. La telefonata di solidarietà del vicepremier

Matteo Renzi : "Chiediamo scusa a Berlusconi - confronto a Salvini era un pischello" : 'So che ci rimmarrete male ma devo dirlo: dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi'. La provocazione di Matteo Renzi durante una diretta sulla sua pagina Facebook: 'Berlusconi non è mai arrivato a ...

Spara al ladro e lo uccide : aveva subito 38 furti Foto «Dormo in negozio» Video Salvini : sto con chi si difende : La vittima è un moldavo di 29 anni ed era armato di un piccone. Il commerciante, un gommista di 57 anni, ha mirato alle gambe ma uno dei due proiettili ha reciso l'arteria femorale del bandito che è morto dissanguato. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa

Arezzo - la solidarietà a Fredy : 'Noi con lui - difesa legittima'. E Salvini lo chiama : Anche alcuni esponenti della politica si sono schierati. Salvini si dice pronto a fare tutto il possibile per lui e lo ha chiamato al telefono. A riferirlo è l'avvocato Alessandra Cheli, uno dei ...

Renzi : “Dopo le leggi ad personam di Salvini dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi” : Per il senatore del Pd, Matteo Renzi, "la sinistra italiana che ora sta zitta su Salvini dovrebbe chiedere scusa per par condicio a Silvio Berlusconi. Rispetto alle norme ad personam di Salvini, Berlusconi era un pischello", afferma in una diretta Facebook, aggiungendo: "Berlusconi che faceva le norme ad personam più incredibili non è mai arrivato a tanto, a quello che ha fatto Salvini in questa settimana".Continua a leggere

Gattuso : 'Salvini? Tutto ok - ci siamo chiariti' : ... la squadra si è compattata, sa le difficoltà che stiamo vivendo e ognuno sta dando qualcosa in più e dobbiamo continuare su questa strada - spiega a Sky Sport - Bisogna fare i risultati, passare il ...

Matteo Renzi - l'insulto a Salvini che fa la storia : 'Perché dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi' : Fermi tutti: 'dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi '. Chi lo dice? Presto detto, Matteo Renzi . Certo, si tratta di un attacco a Matteo Salvini . Ma quelle parole restano. Afferma l'ex premier: ...

Governo - Salvini chiude su temi etici : 'Non ci sarà discussione' : Il Governo non discuterà di temi etici come le adozioni gay. Lo ha detto all'AGI il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo sulla questione posta dal sottosegretario M5s ...