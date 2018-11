Salvini sara' in Israele a dicembre

Global Compact - Salvini assicura : 'Ci sarà una linea comune Lega- M5s' : Il vicepremier cerca di disinnescare le tensioni nella maggioranza sul documento dell'Onu contenente le linee guida nella gestione dell'immigrazione e ribadisce che il governo non parteciperà all'...

Salvini : “I temi etici non sono nel contratto - non ci sarà discussione”. E il caso Cappato? : Matteo Salvini chiude totalmente le porte a ogni presunta e ipotetica discussione sui temi etici. "I temi etici non sono nel contratto e quindi non andranno mai. Su questi temi non ci sarà discussione”. Entro un anno, però, la Consulta ha chiamato il Parlamento a legiferare sul fine vita in quanto attualmente sussiste un vuoto legislativo che limita la libertà di autodeterminazione del malato.Continua a leggere

Governo - Salvini chiude su temi etici : "Non ci sarà discussione" : Il Governo non discuterà di temi etici come le adozioni gay. Lo ha detto all'AGI il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo sulla questione posta dal sottosegretario M5s alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, che sulle adozioni gay si è detto pronto a rinunciare all'incarico. L’ala movimentista dei 5 stelle intende, riferiscono fonti parlamentari, inserire in ...

Dl sicurezza - Salvini : se non approvato oggi sarà domani : Roma, 27 nov., askanews, - L'approvazione del dl sicurezza alla Camera? 'Se non è oggi sarà domani. A me interessa soltanto che entro la settimana venga approvato un provvedimento che porta più ...

Salvini : sulla manovra non ci sarà un nuovo documento per la Ue : Roma, 27 nov., askanews, - Non ci sarà un nuovo documento che il governo invierà alla Ue sulla manovra. Lo ha precisato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della ...

Lite social tra Salvini e il rapper Gemitaiz : “Lui non sarà alla manifestazione di Piazza del popolo”. Ecco come gli risponde : Matteo Salvini ha lanciato sui social una campagna provocatoria in vista della manifestazione di Piazza del Popolo del prossimo 8 dicembre. Una serie di immagini che ritraggono personaggi che non saranno presenti alla manifestazione accompagnate dalla scritta “lui non ci sarà”. Oltre a Renzi e Juncker c’è anche il rapper Gemitaiz. La risposta – via instagram – non si è fatta attendere: “Matté, io ho più ...

Lega - nasce il nuovo partito di Matteo Salvini : quando sarà premier - l'obiettivo è l'Italia federale : Visto che le parole di uno statuto di partito, come quelle della Costituzione di uno Stato, hanno un peso che supera la cronaca contingente è importante marcare la tecnica di conquista del potere. ...

Anticorruzione - Salvini : Incidente? Non sarà ultimo - abolirei voto segreto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Anticorruzione - il sì condizionato di Salvini. Ma sul decreto sicurezza sarà fiducia : Un sì, ma condizionato. Il piccolo incidente del governo sul comma Vitiello, meglio conosciuto come 'Salva Lega' perché ammorbidisce il reato di peculato per gli amministratori locali, si risolve con ...

