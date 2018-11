Salvini | Quota 100? A febbraio le prime uscite | reddito cittadinanza in primavera

Salvini - Quota 100 al massimo a febbraio : ANSA, - ROMA, 29 NOV - "La Quota 100 entrerà in vigore all'inizio del 2019. Non ad aprile. Se non sarà a gennaio per motivi tecnici al massimo sarà a febbraio". Lo ha detto il vicepremier e ministro ...

Moscovici tende la mano all'Italia | Salvini : "Faremo di tutto per evitare procedura" ma Di Maio insiste : quota 100 e reddito a marzo : Il commissario Ue apre al dialogo con il governo di Roma e frena sulle sanzioni che "sono sempre un fallimento". Ma il vicepremier pentastellato - che ha incontrato il ministro delle Finanze tedesco su richiesta di quest'ultimo - tira dritto: "Nessuno slittamento". Salvini: "Numerini alla fine"

Di Maio : «Quota 100 e reddito di cittadinanza non slittano - al via da marzo». Salvini : «Faremo di tutto per evitare infrazioni» : Nessuno slittamento per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni con la «Quota 100». Lo conferma il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che le misure partiranno a marzo , il governo è solo ...

Pensioni - Salvini assicura : ‘Quota 100 nella manovra - i soldi ci sono’ : “Quota 100 c’è, i soldi ci sono”: lo ha assicurato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando oggi con i cronisti della manovra e della riforma delle Pensioni. Ancora una volta non sono mancate da parte del ministro dell’Interno critiche alla legge Fornero che intende smantellare “pezzo per pezzo” nel corso della legislatura con il governo gialloverde. Intanto, l’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte parte con l’introduzione di nuovi ...

Pensioni flessibili e LdB2019 - Salvini : 'La quota 100 partirà da febbraio' : Sul concitato tema dei pensionamenti anticipati tramite quota 100 continuano a moltiplicarsi indiscrezioni, rumors e dichiarazioni, tanto che la situazione resta caratterizzata dalla forte incertezza. Nelle ultime ore si sono infatti susseguiti diversi articoli sulla stampa specializzata, nei quali si riportava il tentativo di avvicinamento tra Governo italiano e Unione europea per mezzo di uno slittamento ad aprile delle misure chiave previste ...

Quota 100 - Salvini : 'La misura non slitta e l'uscita anticipata scatterà da febbraio' : "Io credo che già da febbraio i primi italiani possano usufruirne. E dico febbraio, perché se la manovra l'approvi entro fine dicembre, ci vuole il tempo tecnico per far partire la macchina", lo ha affermato il vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini che ha rassicurato gli italiani sull'entrata in vigore della riforma pensionistica volta a superare la precedente Legge Fornero. Il Governo studia un ritardo delle misure per recuperare 4-5 ...

Manovra - Salvini : "Sì al dialogo con Ue - ma non su quota 100" : LaPresse, "La Manovra non è un pacchetto chiuso, ma non mi si chieda di cambiare quanto fatto con la legge Fornero". Matteo Salvini apre così al dialogo con l'Unione europea parlando a margine del ...