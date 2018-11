Salvini | ' No al voto anticipato o altre maggioranze | al governo per 5 anni'

Decreto sicurezza - i ribelli M5S ritirano gli emendamenti. Salvini : lunedì voto di fiducia : Alla fine i ribelli M5S hanno deciso di fare marcia indietro sugli emendamenti al dl sicurezza con cui hanno cercato di aprire le maglie della protezione speciale di alcune categorie di migranti,...

Salvini - eliminerei voto segreto : ANSA, - ROMA, 22 NOV - "Io lo eliminerei il voto segreto: siccome gli italiani votano i parlamentari, sarebbe giusto che i parlamentari ci mettessero la faccia. Perchè poi con il voto segreto, non si ...

Anticorruzione - Salvini : Incidente? Non sarà ultimo - abolirei voto segreto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio e Salvini vigilano su ogni singolo voto segreto. M5s e Lega si lanciano occhiate di fuoco : Il clima non è affatto quello di reciproca alleanza, piuttosto è di reciproco sospetto. Lega e M5s si lanciano sguardi di fuoco, la distanza in Aula è siderale. "I deputati del Carroccio continuano a sollevare problemi sul peculato, ma per noi è imprescindibile", racconta un deputato grillino mentre si dirige in buvette sbuffando un po'. In pratica quella fronda leghista non controllata da Matteo Salvini resta ...

Ddl Anticorruzione - verso lo slittamento del voto - Salvini : ok senza norma sul peculato : Di Maio: "La più grande riparazione è l'approvazione in tempi più brevi" - La richiesta del Movimento alla Lega è che dopo l'incidente di martedì, il provvedimento sia approvato prima di quanto era ...

Anticorruzione - Conti e Salvini a “vigilare” in aula. Di Maio : “Il voto di ieri salva i ladri. Non lo permetteremo” : “Questa norma è il peggio perchè salva i politici che rubano i soldi: per noi è inaccettabile“. E poi: “Vogliono macchiare il ddl sulla corruzione. Noi non lo permetteremo”. E ancora: “La più grande riparazione è l’approvazione in tempi più brevi. La riparazione è vedere a febbraio che i partiti devono rendicontare tutto”. Nel day after della prima sonora sconfitta in Parlamento per il governo, con il ...

Anticorruzione - governo ko sul peculato. Salvini : "Voto sbagliato" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione . a una settimana esatta dal ko della maggioranza sul condono per Ischia . Il capogruppo M5S Francesco D'...

Ddl anticorruzione - il governo battuto alla Camera durante voto segreto - Ira Salvini : 'La linea la decido io' : Il governo è stato battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento 1.272 che ridefinisce in modo restrittivo ...

Anticorruzione - Salvini - voto sbagliato : ANSA, - ROMA, 20 NOV - "voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario. Il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza". Così il ...

Matteo Salvini - la trappola grillina : crolla il governo? Ecco come lo possono fregare prima del voto : Si va verso lo showdown, la resa dei conti. Che secondo quanto scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera , potrebbe avvenire addirittura prima delle elezioni Europee del maggio 2019. E ...

Ddl anticorruzione - Salvini : voto in aula assolutamente sbagliato : Roma, 20 nov., askanews, - 'voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario. Provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza': lo ha ...

Matteo Salvini - secondo Klaus Davi può tornare al voto solo con il centrodestra unito : La crescita dei sondaggi della Lega di Matteo Salvini è ormai un trend consolidato e confermato di volta in volta. Ma il Carroccio da solo, anche sopra al 30%, come lo attesta Swg, non può ancora ...

La Lega punta al voto anticipato? Salvini ad Affari : "Balle spaziali!" : "Balle spaziali!". Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it l’idea che gli viene attribuita da molti commentatori di volere elezioni anticipate Segui su Affaritaliani.it

