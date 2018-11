Salvini | decreto sicurezza non solo merito mio ma di tutto governo

Matteo Salvini - Decreto Sicurezza diventa legge : abolita la protezione umanitaria : Ieri è stato approvato anche dalla Camera dei Deputati il Decreto Sicurezza fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini. Dopo il voto del Senato, il Decreto è stato approvato con 336 voti a favore anche dalla Camera. Per Matteo Salvini si è trattato di un vero e proprio trionfo che ha voluto condividere con tutti gli Italiani parlando ai microfoni di Barbara D'Urso di Pomeriggio 5. Decreto Sicurezza: i dettagli punto per punto della nuova ...

Decreto sicurezza - Anpi : 'Incubo apartheid giuridico' - Salvini : 'Che paura' : Matteo Salvini tiene molto al suo Decreto sicurezza. E' pronto a difenderlo a spada tratta e ad accompagnarlo passo per passo con la convinzione che lo caratterizza nelle sue manovre politiche. Sa bene che buona parte del suo consenso nasce dalla capacità di essersi fatto consegnare un mandato da una larga parte dell'elettorato affinché si trovi un sistema per placare il radicato di senso di insicurezza che molti italiani, secondo i sondaggi, ...

Il decreto sicurezza ora è legge - Salvini esulta : Roma, 28 nov., askanews, - Via libera definitivo dell'Aula di Montecitorio al decreto sicurezza, su cui il governo aveva già posto e incassato ieri il voto di fiducia. Il provvedimento, divenuto legge,...

Il decreto Sicurezza è legge. Salvini : 'Giornata memorabile' - : Dopo aver incassato il voto di fiducia ieri , il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì e 99 no. Ola e lungo applauso dei leghisti. Protesta del Pd: i deputati indossano ...

Il decreto Salvini è la conferma : il Governo se ne frega di integrare - vuole creare l’emergenza : All'interno del pessimo decreto sicurezza c'è una scelta folle, su cui incomprensibilmente si è deciso di andare avanti a testa bassa, non ascoltando i rilievi degli addetti del settore, delle associazioni, degli operatori, e chiudendo la porta agli emendamenti e agli ordini del giorno dell'opposizione. Una decisione presa fregandosene della vita di centinaia di ragazzi minorenni.Continua a leggere

Il decreto sicurezza incassa la doppia fiducia. E Salvini giura che "non è uno spot" : Il decreto sicurezza incassa anche la fiducia della Camera, dopo il via libera del Senato. Con 336 voti a favore e 249 contrari, il decreto è a un passo dall'essere convertito in legge, voto finale che però slitta a domani e potrebbe arrivare anche nella giornata di giovedì. Tutto dipende dall'ostruzionismo delle opposizioni, in particolare del Pd, che ha deciso di intervenire a raffica sui 146 ...

Decreto Sicurezza - ok alla fiducia alla Camera : 336 sì - 249 no. Salvini : “La legge porterà più ordine nelle città” : La Camera ha votato la fiducia al governo Conte posta sul Decreto legge Sicurezza e immigrazione. Hanno votato sì 336 deputati, mentre i no sono stati 249. Nessuno dei 585 presenti (tutti partecipanti al voto) si è astenuto. Indicativamente si sono schierati a favore del Decreto M5s e Lega; contrari tutti gli altri gruppi di opposizione, di sinistra e di destra. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo ...

Decreto Sicurezza - Salvini : "O si fa entro una settimana o salta" : LaPresse, "Fino a mercoledì l'ordine del giorno è il Decreto Sicurezza, o passa entro questa settimana oppure salta". Matteo Salvini detta le priorità in agenda per i prossimi giorni specificando che ...

Decreto sicurezza - il Governo pone la fiducia. Salvini : "Così o non diventa legge" : Dopo il Senato, anche alla Camera serve il voto 'blindato'. E come contrappeso questa settimana andrà avanti il ddl Anticorruzione

A Roma in centinaia contro il Decreto Salvini : Nonostante i tantissimi blindati delle forze dell'ordine che circondavano piazza San Silvestro, proprio a dimostrare la blindatura politica e militare che si sta facendo attorno al Decreto "sicurezza ...

Decreto sicurezza - i ribelli M5S ritirano gli emendamenti. Salvini : lunedì voto di fiducia : Alla fine i ribelli M5S hanno deciso di fare marcia indietro sugli emendamenti al dl sicurezza con cui hanno cercato di aprire le maglie della protezione speciale di alcune categorie di migranti,...

Anticorruzione - il sì condizionato di Salvini. Ma sul decreto sicurezza sarà fiducia : Un sì, ma condizionato. Il piccolo incidente del governo sul comma Vitiello, meglio conosciuto come 'Salva Lega' perché ammorbidisce il reato di peculato per gli amministratori locali, si risolve con ...

Salvini - decreto flussi? Prima italiani : ANSA, - ROMA, 21 NOV - "Con 3 milioni di italiani disoccupati e altri 3 milioni di inoccupati che farebbero volentieri la badanti domani mattina se normalmente retribuiti, penso che bisogna aiutare ...

"O passa o salta tutto". Ultimatum di Salvini sul decreto sicurezza : 'Il decreto sicurezza serve al Paese, sono convinto che passerà entro il 3 dicembre oppure salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro'. Mentre il ministro dell'Interno, ...