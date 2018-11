Salute | osteoporosi sottovalutata | per il 41% pazienti dopo frattura no farmaci

meteoweb.eu

: Con le cime di rapa addio osteoporosi - katia_grasso : Con le cime di rapa addio osteoporosi - ed_Riza : Le cime di rapa contengono calcio e boro in buona quantità. Aiutano quindi a fissare il calcio nelle ossa e ad alza… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Ossa fragili che fanno ‘crack‘ per colpa dell’. Malattia che in Italia si stima colpisca circa 4 milioni di persone, in maggioranza donne in post-menopausa. Per queste persone il rischio di fratture aumenta soprattutto se vengono tralasciate alcune indicazioni. Il 41,5% di chi soffre di questa malattia non ha ricevuto a seguito di unaalcun farmaco anti-osteoporotico. Deitrattati, l’83,6% ha ricevuto il supplemento di calcio o di vitamina D. Durante un periodo medio di osservazioneladi circa 3 anni, è emerso che circa la metà (50,8%) deitrattati conanti-non ha aderito alla terapia. È quanto emerge da una ricerca di farmaco-economia realizzata da Clicon Health Economics and Outcomes Research presentata all’apertura del congresso CosmoSenior di Rimini, promosso da Federanziani, nella ...