Salto con gli sci | Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 | Piotr Zyla davanti a tutti nelle

Fiorentina - l’asSalto a Stepinski prosegue : si studiano delle contropartite : Fiorentina, il calciomercato si accende in queste ore in attesa dell’apertura ufficiale nel mese di gennaio: Corvino pronto a muoversi La Fiorentina di mister Pioli è concentratissima su una delle gare più sentite della stagione. Al Franchi arriva infatti la Juventus di Allegri, squadra rivale storica della Viola. Se i ragazzi di Pioli sono dunque concentratissimi sull’incontro, c’è chi come Corvino può guardarsi attorno ...

Salto con gli sci - sei gli atleti presenti al raduno di Kranj : l’obiettivo è prepararsi per le prime gare stagionali : Federico Cecon e i giovani al lavoro in Slovenia per quattro giorni: preparano il ritorno alle gare Saranno in sei ad allenarsi con il tecnico Roberto Cecon a Kranj, in Slovenia, per un raduno di quattro giorni. Federico Cecon, 24enne atleta del gruppo B della nazionale, più gli atleti juniores Andrea Campregher, Alexander Cecon, Francesco Cecon, Mattia Galliani e Robin Runggaldier lavoreranno da sabato 1 dicembre a martedì 4 in vista dei ...

Juventus - Isco tenta Allegri : asSalto bianconero : TORINO - Sei a zero, come un set senza storia a tennis. E senza storia sembra il rapporto tra Santiago Solari , il nuovo tecnico del Real Madrid dal licenziamento di Julen Lopetegui , e Isco : sei le ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Sara Takanashi impressiona e domina le qualificazioni - Malsiner e Runggaldier qualificate agevolmente : Il primo atto ufficiale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile è andato in archivio con il dominio della giapponese Sara Takanashi nelle qualificazioni del trampolino HS98 di Lillehammer, in Norvegia. La prima serie di salti della stagione ha visto la magnifica prestazione del fenomeno nipponico quattro volte vincitore della Sfera di Cristallo, che ha inflitto ben 15.2 punti di distacco alla seconda con un Salto di 96.0 ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 : Ryoyu Kobayashi a caccia di conferme dopo la doppietta di Ruka - Italia presente solo con Insam : dopo il weekend complicato di Ruka, in cui le condizioni meteorologiche estreme hanno condizionato in parte il programma, il circuito maggiore maschile di Salto con gli sci si trasferisce a Nizhny Tagil (in Russia) per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Sul trampolino HS134 russo si disputeranno due gare individuali in cui il giapponese Ryoyu Kobayashi proverà a confermare lo strapotere dimostrato in Finlandia per allungare in ...

Europa League - emozioni forti a San Siro : il Milan non può sbagliare contro il Dudelange - la Lazio prova l’asSalto (difficile) al primo posto : Dopo la giornata di ieri di Champions League che ha regalato emozioni e colpi di scena è il momento di scendere in campo per l’Europa League, si gioca un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della competizione, due le squadre italiane in campo: la Lazio ed il Milan. La squadra di Gennaro è reduce dalla beffa proprio contro i club biancoceleste, i tre punti sembravano vicinissimi poi è arrivato il pareggio ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia tra Lillehammer e Nizhny Tagil : Doppio appuntamento in due località diverse per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Salto con gli sci che si divide con gli uomini impegnati in Russia, in quel di Nizhny Tagil, dove sono in programma tra sabato e domenica due gare sull’HS134, mentre le donne aprono la loro stagione in Norvegia, in quel di Lillehammer, sull’HS140 e sull’HS98. Tre i convocati dell’Italia per i due eventi. Tra gli uomini ci sarà il solo ...

Salto con gli sci - scatta la Coppa del Mondo maschile e femminile : il programma dettagliato : Runggaldier e Lara Malsiner esordiscono in Cdm femminile a Lillehammer, Insam impegnato fra gli uomini a Nizhny Tagil Il Salto italiano impegnato su due fronti nel prossimo fine settimana. Le donne cominciano la Coppa del Mondo sul trampolino di Lillehammer, con un triplo appuntamento fra venerdì 30 novembre e domenica 2 dicembre, con il prologo delle qualificaizoni di giovedì 29 novembre, alle quali prenderanno parte Lara Malsiner ed ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018-2019. Maren Lundby per il bis ma Althaus e Takanashi vogliono spostare gli equilibri : Con ogni probabilità si ritrasformerà in una lotta a tre la corsa per la vittoria in Coppa del Mondo di Salto femminile. Inutile girarci attorno: le più forti sono loro, la norvegese Maren Lundby, che lo scorso anno si è aggiudicata la Coppa del Mondo e il titolo olimpico, la tedesca Katharina Althaus, seconda in Coppa e argento a PyeongChang e la giapponese Sara Takanashi, terza in Coppa del Mondo e bronzo nella gara a Cinque Cerchi. Più ...

Trump : "AsSalto al confine? Lo chiudo per sempre" : New York Cresce la tensione al confine tra Stati Uniti e Messico, con il presidente Donald Trump che lancia una nuova offensiva contro la carovana di migranti arrivati da Honduras, Guatemala ed El ...

Milan-Dudelange - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Rossoneri con i cerotti ma con Higuain all’asSalto della qualificazione : Il Milan confidava che questa quinta giornata dell’Europa League 2019 sarebbe coincisa con la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale della competizione. I risultati, invece, hanno reso necessario affrontare questo match contro il Dudelange (ore 18.55 a San Siro) con il solo obiettivo di vincere, prima di andare ad Atene nell’ultimo turno per blindare la qualificazione in casa dell’Olympiacos. I lussemburghesi, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Kobayashi raddoppia - Wellinger e Stoch devono arrendersi al giapponese : Cambia il giorno, non il vincitore: a Ruka è sempre tempo di Ryoyu Kobayashi, che fa sua anche la seconda gara del weekend sull’HS142 meglio noto come Rukatunturi, che ha punto K ai 120 metri. Il giapponese ha confermato il suo stato di grazia in questo weekend. Kobayashi, col terzo posto di Wisla e coi due successi finlandesi, ha raccolto già così più punti in Coppa del Mondo in una settimana (260) di quanti non ne avesse fatti nella ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : dalla “roulette” finlandese esce Ryoyu Kobayashi - primo podio per Stoch : Il vento di Ruka favorisce un’altra prima volta. Dopo la prima vittoria di Klimov a Wisla, arriva il successo numero uno in carriera del giapponese Ryoyu Kobayashi, che aveva già dimostrato di essere in forma strepitosa a Wisla con un secondo posto e ha riconfermato di attraversare un magic moment mettendo tutti in fila nella gara di Ruka, condizionata dal vento, dai tanti rinvii e anomala perchè disputata su una sola manche. Lo spettacolo ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : qualificazioni ancora rinviate al pomeriggio : Non c’è pace per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Salto con gli sci: a Ruka le condizioni generali sono migliori rispetto a ieri, quando il troppo vento ha costretto a spostare tutto, ma non ancora tali da permettere uno svolgimento a condizioni all’incirca eque delle qualificazioni. Per tale motivo, queste ultime sono state rimandate alle 17:15 italiane (le 16:15 in Finlandia), mentre, sia pur tra diverse interruzioni, si ...