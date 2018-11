Salone di Los Angeles | lo show per immagini

Volvo - Al Salone di Los Angeles con i Lidar ad alta definizione : Zero auto sullo stand, ma tanta tecnologia. La Volvo laveva anticipato con un teaser provocatorio e, in effetti, al Salone di Los Angeles la Casa si è presentata con un'interessante evoluzione tecnologica dedicata all'hardware per la guida autonoma. Di fatto, la novità riguarda le potenzialità dei laser Lidar, ritenuti la chiave di volta dei Livelli 4 e 5 che l'industria dell'auto sta cercando di sviluppare: dispositivi che ...

Salone di Los Angeles - le 5 novità più attese : Mancano ormai poche ore all’apertura dell’edizione 2019 del Salone di Los Angeles, che è importante per il mercato americano ma in molti casi anche per quello europeo. Questo perché molte auto che arriveranno negli USA saranno le stesse, o quasi, che vedremo poi in Europa. Vediamo dunque quali sono le cinque novità più attese del Salone di Los Angeles. BMW X7 BMW è presente da molti anni sul mercato americano, dove miete successi ...

Salone di Los Angeles - Tutte le anteprime - dalla A alla Z : Il Salone di Los Angeles è ormai alle porte e si delinea in maniera sempre più chiara l'elenco delle novità e delle anteprime che saranno presentate al pubblico e alla stampa. Non stupisce l'elevato numero di Suv e di modelli elettrificati, ma allo stesso tempo la quantità di novità di carattere prettamente sportivo conferma che la passione per l'automobile non è passata in secondo piano. Audi. La Casa tedesca dedicherà tutta ...

Mercedes-AMG GT R PRO : la presentazione in anteprima mondiale al Salone di Los Angeles : anteprima mondiale della Mercedes-AMG GT R PRO a Los Angeles Mercedes-AMG grande protagonista del Salone di Los Angeles con la world première della nuova Mercedes-AMG GT R PRO (consumo combinato: 12.4 l/100 km; emissioni di CO2 nel combinato: 284 g/km) e il rinnovamento della famiglia Mercedes-AMG GT (28 novembre – 9 dicembre). Un importante reveal che può essere vissuto in diretta streaming attraverso la piattaforma online: ...

La nuova Mazda3 debutta in anteprima mondiale al Salone di Los Angeles : Il costruttore giapponese ha annunciato l'unveiling della nuova vettura che avrà un'interpretazione ancora più matura del...