Salmone affumicato richiamato dal mercato per Listeria | l’avviso del Ministero

Allarme Listeria nel Salmone affumicato : quattro morti in Europa : In Nord Europa scoppia l'Allarme Listeria per alcune confezioni di salmone affumicato che avrebbero causato la morte di quattro persone. Secondo le prime informazioni, le quattro morti, avvenute in Danimarca, Francia e Germania, sarebbero causate da un lotto di salmone prodotto in Polonia da Bk Salmon.A dare notizia, è stata l'Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie ...

Listeria nel Salmone affumicato - quattro persone morte per il batterio killer : Allarme Listeria nel salmone affumicato: un focolaio di listeriosi ha investito tre Paesi europei – Danimarca, Germania e Francia – colpendo 12 persone, di cui quattro sono decedute. A causare il contagio, secondo le autorità sanitarie danesi, sarebbe stato il salmone affumicato a freddo prodotto in Polonia dall’azienda BK Salmon. Lo rivela un report congiunto dell’Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e del Centro europeo per il controllo ...

Allerta listeria - quattro morti per il Salmone affumicato / Paura in Europa per il prodotto della Bk Salmon : Sono quattro i morti per il Salmone affumicato che lanciano un'Allerta listeria in Europa: al centro dell'indagine il prodotto della Bk Salmon dalla Polonia da evitare assolutamente.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 00:08:00 GMT)

Listeria nel Salmone affumicato - 4 morti per colpa del batterio killer : Allarme Listeria in alcune confezioni di salmone affumicato che avrebbe causato la morte di quattro persone. Le vittime ci sono state in Danimarca, Germania e Francia dove si è sviluppato un...

Listeria nel Salmone affumicato causa 4 morti in tutta Europa : il ceppo in uno stabilimento polacco : Quattro persone sono morte in Danimarca, Germania e Francia a causa di un focolaio di listriosi. Dodici in totale le persone che si sono ammalate, nessuna delle quali in Italia.Continua a leggere

Listeria nel Salmone affumicato : 12 persone colpite e quattro morte - individuato il focolaio in uno stabilimento di produzione : Dodici persone colpite da Listeria di cui quattro sono decedute. A causare il contagio, secondo le autorità sanitarie, sarebbe stato il salmone affumicato a freddo prodotto in Polonia dall’azienda BK Salmon. A rivelarlo è stata una nota dell’Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Per ora il focolaio di listeriosi ha interessato Danimarca, Germania e Francia. Le ...

Salmonella nel pesce spada affumicato - il Ministero della Salute lo ritira : Si tratta di due lotti di pesce spada affumicato a marchio Bernardini Gastone. Il prodotto va subito riportato al punto vendita dove lo si è acquistato che provvederà al rimborso. Si tratta già del terzo richiamo di questo tipo nel mese di ottobre.Continua a leggere

Salmonella nel pesce spada affumicato : richiamati due lotti dal Ministero della Salute : Una nuova allerta alimentare è stata diramata nel nostro Paese. Durante il mese in corso, sono stati molteplici gli avvisi pubblicati dal Ministero della Salute per pericolo contagio da Salmonella. Tra i più recenti si possono ricordare le uova prodotte dalla Ovo Fucens Soc. sempl e un lotto di salsiccia della Macelleria Partenzi. Il nuovo ritiro alimentare a causa della Salmonella, riguarda invece due lotti di pesce spada affumicato. I lotti ...