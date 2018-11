Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

NBA - weekend su Sky Sport : Sabato con Giannis a New York - domenica LeBron in prima serata : Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Sky Sport NBA con commento live " Alessandro Mamoli e Matteo Soragna per Milwaukee-New York, Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua per Los Angeles-...

Meteo - weekend di nubifragi : Sabato e domenica di pioggia - neve e nebbia : Arriva una nuova fase di maltempo che si protrarrà per tutto il weekend, l’ultimo del mese di novembre. Secondo gli esperti Meteo sin dalle prime ore di oggi una perturbazione atlantica porterà le prime piogge in Toscana, Liguria e Piemonte. Previsto maltempo anche sabato e domenica da Nord a Sud.Continua a leggere

Il Mare - un Sorriso per tutti - Sabato 24 e domenica 25 corsi di immersione subacuea per disabili a Pozzuoli. : Le certificazioni rilasciate e i prestigiosi programmi didattici che HSA Italia utilizza, ineguagliati nel settore, sono riconosciuti internazionalmente e hanno fatto la storia nel mondo della ...

Volley : Sabato e domenica a Roma Mamanet Around The Globe : ... 4,, Roma, 2,, Firenze, 1,, Lecce, 1, testimonianza del grande lavoro fatto da AICS, e dalla responsabile nazionale del Mamanet Monica Zibellini, per la diffusione del nuovo sport su tutto il ...

Siena - Sabato 1 e domenica 2 dicembre torna il Mercato nel Campo : Ormai da molti anni, il Mercato nel Campo a Siena è l'evento inaugurale del periodo natalizio nella Città del Palio. Nel 2018, questa storica manifestazione a carattere artigianale e gastronomico si svolgerà nella consueta location di Piazza del Campo, nei giorni di sabato 1 e domenica 2 dicembre. La kermesse ha cadenza annuale, ma tre anni fa un'edizione della rassegna si svolse anche in primavera nel quadro delle celebrazioni previste per ...

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi - domenica a Perugia e Sabato a Umbertide : ... depositario del marchio unico, originale e registrato "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" , , nato nel 2002 dall'unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso , nel mondo, ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il processo infinito - La sospensione della prescrizione è il sogno più sfrenato della rabbia populista. Un plagio di Kafka, l’estensione de

Sneakers : 8 modelli da indossare tra Sabato e domenica : Probabilmente non saprete più dove metterle, ma nonostante questo non riuscite a smettere di acquistarne di nuove. Sì stiamo parlando delle Sneakers e della voglia irresistibile di avere l’ultimo modello. Molti per esempio non vorranno farsi scappare le Sneakers SRLo, nate dalla collaborazione tra Under Armour e il rapper A$AP Rocky, ispirate alla cultura skate e rave anni ’90. Anche il nuovo modello adidas Originals TRESC RUN, disponibile ...

Sci alpino - confermata la tappa di Lake Louise : in pista Sabato 24 e domenica 25 novembre : Confermato l’appuntamento di Cdm maschile a Lake Louise, il circuito ricorda Poisson a un anno dalla scomparsa La Federazione Internazionale dello Sci ha confermato l’appuntamento con la Coppa del mondo in programma a Lake Louise sabato 24 e domenica 25 novembre con discesa e supergigante. L’ultimo controllo effettuato ha infatti dato riscontro positivo, le temperature si sono abbassate e i cannoni sono potuti entrare ...

Sabato e domenica prossimi - Beppe Braida ad Imperia per 'Il Teatro del Mare' : ... della prevendita dei biglietti al Botteghino del Teatro Cavour, e dell'accoglienza degli spettatori al Museo Navale nei giorni in cui andranno in scena i numerosi spettacoli. A Beppe Braida, seguirà ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di Sabato 10 e domenica 11 novembre in Riviera e Côte d'Azur : Per il ciclo 'Piante mediterranee tra scienza e tradizione', convegno 'La palma da datteri: un viaggio tra le sponde del Mediterraneo' con Alessandro Carassale dell'Università di Genova, su 'Aspetti ...

Sabato 29 e domenica 30 dicembre il Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro presenta "Venolea" : Le finalità della manifestazione sono incentrate sull'elemento principe della Dieta Mediterranea, citato dal mondo classico romano che ne decantava l'olio di Venafro, quale migliore dell'antichità" ...

Meteo : Lombardia - schiarite tra Sabato e domenica poi pioggia (2) : (AdnKronos) - Dal pomeriggio e specie in serata nuovo aumento della nuvolosità a partire da sud fino a cielo molto nuvoloso ovunque in tarda serata. Precipitazioni sono previste nella notte e fino al primo mattino possibili isolate e molto deboli su Prealpi e Appennino, in giornata generalmente asse

Meteo : Lombardia - schiarite tra Sabato e domenica poi pioggia : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Ancora per alcuni giorni la Lombardia sarà interessata da un flusso umido meridionale che apporterà molte nubi e nuove precipitazioni in particolar modo a partire dalla serata di domenica. Secondo le previsioni di Arpa regionale, tra la serata di sabato e la giornata di