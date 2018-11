Russia-Ucraina | è crisi | Trump non incontra Putin

Sale la tensione Russia -Ucraina. Kiev vieta l’ingresso ai russi tra i 16 e 60 anni : L’Ucraina ha imposto una restrizione al l’ingresso dei cittadini russi di età compresa tra i 16 e i 60, «in modo -fa sapere il presidente Petro Poroshenko- che la Federazione Russa non formi distaccamenti di eserciti “privati” in Ucraina, che sono in realtà avamposti delle forze armate russe». Lo ha reso noto lo stesso presidente ucraino, su Twitte...

Tensione Russia-Ucraina - Trump cancella l'incontro con Putin al G20 : Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l'incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin a causa della crisi in Ucraina. Based on the fact that the ships and ...