Rugby | Pro14 2018-2019 | Ospreys-Zebre 43-0 Partita mai in discussione in Galles

Rugby – Guinness PRO14 : pesantissima sconfitta interna per le Zebre - Munster vince 32-7 : Seconda sconfitta casalinga per le Zebre nel torneo di Guinness PRO14, i bianconeri cedono di schianto a Munster Le Zebre sono tornate in campo questa pomeriggio nel Guinness PRO14 dopo la pausa per i Test Match delle nazionali di Novembre. Dopo la sconfitta in Galles arrivata contro i Cardiff Blues nell’ultima giornata del torneo celtico, i bianconeri tornano al Lanfranchi, dove sono usciti sconfitti solo una volta in questa stagione ...

Rugby - Guinness PRO14 – Benetton ko contro i Toyota Cheetahs a Bloemfontein : Al Toyota Stadium di Bloemfontein, Benetton Rugby ko contro i padroni di casa del Toyota Cheetahs per 31-25 Al Toyota Stadium va in scena la nona giornata di Guinness PRO14 che vede i Leoni di coach Crowley sfidare i Cheetahs di Franco Smith. I biancoverdi partono bene passando in vantaggio al 3’, è merito di Barbini che con uno splendido offload interrompe il multifase permettendo a Zanon di schiacciare in meta; dalla piazzola McKinley ...

Rugby – Guinness PRO14 : David Sisi capitano delle Zebre nella trasferta di Cardiff contro i Blues : Sarà David Sisi a guidare le Zebre, in qualità di capitano, nella trasferta di Cardiff contro i Blues, nel match valevole per l’ottavo turno di Guinnes PRO14 Le Zebre hanno concluso stamane la rifinitura alla Cittadella del Rugby di Parma in vista della sfida del prossimo fine settimana. Per l’ottavo turno del Guinness PRO14 i bianconeri saranno in campo in Galles per sfidare i Cardiff Blues nella sfida di ritorno tra le due ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : il Benetton attende l’Ulster per provare ad agganciarlo in classifica : Domani, sabato 3 novembre, alle ore 16.00 il Benetton Treviso riceverà a Monigo i nordirlandesi dell’Ulster nella sfida valida per l’ottavo turno del Pro14 di Rugby: A subire la contemporaneità con i Test Match internazionali saranno entrambe le società, basti pensare che il Benetton ha lasciato all’Italia qualcosa come 19 elementi. Nella classifica della Conference B i trevigiani sono quarti a quota 16 ed inseguono proprio ...

Rugby – Guinness Pro14 : a Parma il derby italiano tra Zebre e Benetton - ecco quando : Il primo derby italiano di Guinnes Pro14 tra Zebre e Benetton si giocherà domenica 23 dicembre alle 15 a Parma. Aperte le vendite dei tagliandi per il primo derby d’Italia del Guinness Pro14 Lo Zebre Rugby Club insieme al Benetton Rugby ed a DAZN -broadcaster italiano del Guinness Pro14- hanno definito giornate ed orari dei derby di Dicembre che vedranno le formazioni italiane del torneo celtico affrontarsi due volte a cavallo del ...

Rugby : Pro14 - Benetton-Leinster 3-31 : ANSA, - TREVISO, 27 OTT - Gli irlandesi del Leinster, campioni d'Europa in carica, hanno battuto il Benetton Treviso per 31-3, 12-3, in una partita del Guinnes Pro14, giocata allo stadio di Monigo. ...

Rugby – Guinness PRO14 : che rimonta delle Zebre - Bristol Bears battuti in rimonta con il risultato di 34-16 : Dopo l’iniziale svantaggio, le Zebre hanno ribaltato il risultato contro i Bristol Bears portando a casa la vittoria Le Zebre sono tornate in campo questa sera nel Guinness PRO14 dopo aver archiviato col succeso sui Bristol Bears la prima parte della coppa europea EPCR Challenge Cup.Ad una sola settimana dall’ultima gara casalinga, i bianconeri hanno ritrovato il pubblico del Lanfranchi per affrontare gli scozzesi della capitale, ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Zebre-Edimburgo 34-16. Grande ripresa e bonus offensivo all’ultimo respiro : Gara dai due volti quella di questa sera a Parma, ma le Zebre, grazie ad una ripresa praticamente perfetta, schiantano Edimburgo vincendo per 34-16 nella settima giornata del Pro14 di Rugby e conquistano cinque punti, ottenendo il bonus offensivo grazie ad una meta siglata nell’ultimo minuto di gioco. Nel primo tempo gli scozzesi dominano in lungo e in largo: al 7′ Hickey porta in vantaggio gli ospiti dalla piazzola, poi al 21′ ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Benetton contro i campioni in carica del Leinster. Sfida di prestigio per Treviso : Ritorna il Pro14 di Rugby dopo la parentesi europea con la Challenge Cup e il Benetton si appresta ad una gara di prestigio: domani a Monigo alle ore 16.00 arrivano i campioni in carica e vincitori dell’ultima Champions Cup del Leinster. L’allenatore di Treviso, Kieran Crowley, ha annunciato la formazione ufficiale. In prima linea ci saranno Derrick Appiah, Hame Faiva e Marco Riccioni, in seconda Irné Herbst e Federico Ruzza, ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : le Zebre domani ospitano Edimburgo. Bisogna interrompere la serie negativa nel torneo : Squadra che vince non si cambia: le Zebre cambiano soltanto due titolari ed un panchinaro tra i 23 convocati per la gara di domani del Pro14 rispetto all’ultima uscita vittoriosa in Challenge Cup. domani sera alle ore 20.00 a Parma arriva l’Edimburgo e questo sarà l’unico confronto stagionale tra le due franchigie. La compagine italiana viene da tre sconfitte consecutive nel torneo ed è sesta nella Conference A con dieci punti, ...

Rugby – Zebre pronte per la sfida contro Edimburgo : ecco i convocati per la sfida di Guinnes PRO14 : Domani sera a Parma, la sfida tra Zebre e Edimburgo: ecco i convocati della formazione italiana per la Guinnes PRO14 Ad una sola settimana dall’ultimo incontro interno allo Stadio Lanfranchi, le Zebre sono pronte a tornare in campo davanti al pubblico di Parma domani sera. Archiviata la prima finestra della coppa europea con la vittoria nel finale sugli inglesi Bristol Bears, Tommaso Castello e compagni si rituffano nel Guinness PRO14 ...

Rugby - siglato l’accordo tra FIR e Guinness PRO14 : garantita la partecipazione di due squadre italiane sino al 2023 : Questo nuovo accordo rappresenta un significativo passo avanti sia per il Rugby italiano che per PRO14 Rugby La Federazione Italiana Rugby (FIR) e PRO14 Rugby sono felici di annunciare che è stato siglato un accordo di massima che vedrà la FIR divenire shareholder di Celtic Rugby l’anno venturo. l’accordo garantirà la partecipazione di due squadre italiane al Guinness PRO14 sino al 2023 e un impegno ad aumentare il supporto e lo sviluppo ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Benetton Treviso-Southern Kings 28-5. I trevigiani conquistano anche il punto di bonus offensivo : Vittoria con bonus doveva essere e così è stato: il Benetton Treviso supera sotto una pioggia battente per 28-5 i Southern Kings sudafricani nella sesta giornata del Pro 14 di Rugby e sale a quota 16 nella classifica della Conference B, agganciando il terzo posto in coabitazione con Edimburgo ed Ulster. Nel primo tempo partono forte i trevigiani, in meta al 4′ con Bigi, Allan trasforma e subito i padroni di casa si portano 7-0. Al ...

Rugby – Guinness PRO14 : Zebre sconfitte in Scozia - i Glasgow Warriors si impongono 36-8 : Sconfitta pesante per le Zebre in Scozia, i bianconeri stesi senza appello dai Glasgow Warriors Le Zebre sono scese in campo allo Scotstoun di Glasgow nell’unica trasferta scozzese della stagione contro i Warriors leader del girone A del Guinness PRO14. Dopo aver concesso una meta ai padroni di casa dopo 5 minuti cambia la musica in Scozia con le Zebre che dominano il primo tempo trovando la supremazia nel possesso e nel territorio ...