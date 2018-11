Rugby a 7 femminile | World Series Dubai 2018 | bis della Nuova Zelanda Sconfitto il

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Nuova Zelanda - Inghilterra e Canada sugli scudi : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la seconda tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : Scozia-Canada 25-28. Le europee sfiorano l’impresa ma restano fuori dalla top ten mondiale : Si chiude anche per le donne la finestra autunnale di Test Match internazionali di Rugby: nell’ultima sfida in programma la Scozia va vicina ad una storica impresa con il Canada. Le nordamericane escono vittoriose per 25-28 ma a lungo restano indietro nel punteggio rischiando una sconfitta pesantissima in termini di ranking mondiale. Nel primo tempo partenza lampo delle padrone di casa che passano a condurre subito con un piazzato di ...

World Rugby Awards 2018 : l’Irlanda spadroneggia - al femminile premiata la francese Jessy Trémoulière : Con l’ultimo fine settimana di novembre si è conclusa la finestra autunnale dei Test Match autunnali di Rugby: come di consueto sono stati assegnati ieri i premi della palla ovale per il 2018. L’Irlanda spadroneggia, portando a casa il premio con il miglior giocatore, il miglior allenatore e la miglior squadra. Al femminile premiata la transalpina Jessy Trémoulière. Per il Rugby a 7 premiati Perry Baker e Michaela Blyde. Di seguito ...

Rugby – L’Italia femminile chiude il novembre internazionale da imbattuta : netto successo sul Sudafrica : L’Italdonne di Rugby continua il suo tend positivo: le azzurre trionfano per 35-10 sul Sudafrica a prato nel primo test-match della storia fra le due Nazionali L’Italdonne di Andrea Di Giandomenico chiude imbattuta il proprio novembre internazionale, superando per 35-10 al “Chersoni” di Prato il Sudafrica nel primo test-match nella storia delle due Nazionali. Furlan e compagne, dopo il successo per 38-0 sulla Scozia di tre settimane ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : spettacolare vittoria della Nazionale femminile - battuto il Sudafrica 35-10 : Ancora una volta Italia-Sudafrica a novembre, nei Test Match di Rugby, favorisce il Bel Paese. La situazione, rispetto a quella di due anni fa a Firenze però è molto diversa: questa volta sono le donne ad imporsi sulle rivali Sudafricane, battendole nello scontro diretto per 35-10 allo stadio Chersoni di Prato. Seconda vittoria in questo autunno davvero splendido per le azzurre. Partono forti le ospiti, che vanno in meta (l’unica della ...

Rugby – Le Nazionali italiane maschile e femminile impegnate nel weekend : ecco come seguire gli azzurri : Rugby in Tv: l’ItalRugby e l’Italdonne in diretta nel weekend. ecco come seguire le sfide degli azzurri Doppio appuntamento in diretta con la maglia azzurra nel fine settimana che conclude il novembre internazionale 2018: sabato dalle 14.15, in diretta su DMAX canale 52, l’Italia di Conor O’Shea riceve all’Olimpico di Roma i Campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda; domenica alle 14.30 l’azione si sposta al “Chersoni” ...

Rugby femminile – Italia in ritiro a Prato da domani : domenica il test match contro il Sudafrica : L’Italdonne del Rugby si riunirà domani a Prato per iniziare il raduno un vista del secondo test match autunnale: domenica prossima, 25 novembre, le azzurre affrontano il Sudafrica Al via domani a Prato il raduno della Nazionale Femminile in vista del secondo test match autunnale di domenica prossima, 25 novembre, contro il Sudafrica giocato a distanza di tre settimane dal primo, quello vittorioso contro la Scozia (4 novembre, ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : la Francia batte la Nuova Zelanda! L’Inghilterra supera il Canada : Nel fine settimana si sono disputati anche cinque Test Match di Rugby femminile spalmati su tre giorni: venerdì vittoria del Galles contro Hong Kong, ieri affermazioni della Spagna sul Sudafrica (che domenica prossima sarà avversario dell’Italia), e soprattutto della Francia sulla Nuova Zelanda, oggi importanti vittorie dell’Inghilterra contro il Canada e degli USA in Irlanda. GALLES-HONG KONG 65-0 Troppo grande il divario tra le ...

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della sesta giornata. Vola il Colorno : Sei su sei, un Colorno davvero imbattibile. La capolista del Gruppo 1 continua a mietere vittime e a vincere senza pause: nella sesta giornata arriva l’ennesimo trionfo, battendo per 65-0 il CUS Torino. Andiamo a rivivere questo turno della Serie A di Rugby femminile con i risultati e le due classifiche. GIRONE 1 domenica, 18 novembre 2018 12:30 Verona Rugby – Cus Milano Rugby ASD 0 : 83 Arbitro: Giona ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : le convocate dell’Italia per la sfida contro il Sudafrica : Non solo il Rugby maschile è protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per la seconda ed ultima sfida di prestigio contro il Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale è alle nostre spalle. Si tratta di una sfida inedita, che si disputerà domenica 25 novembre alle ore 14.30: per la sfida alle Springboks, che si giocherà a Prato, il CT Andrea Di ...

Codroipo casa del Rugby femminile : Si concretizza il progetto che a inizio stagione aveva riunito diverse società del Friuli Venezia Giulia con l'obbiettivo di creare una compagine regionale femminile Under 14. Domenica 18 dicembre il ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : risultati e classifiche della quinta giornata. Capitolina e Colorno guidano i gironi : Si rompe l’equilibrio nella quinta giornata del campionato di Serie A femminile di Rugby. Provano la fuga in due nei due gironi: Colorno e Capitolina sono al comando rispettivamente del gruppo 1 e gruppo 2. Andiamo a rivivere la giornata odierna, tante partite dai risultati nettissimi. GIRONE 1 domenica, 11 novembre 2018 12:00 Iniziative – Villorba Rugby – Valsugana Rugby Padova 12 : 5 Arbitro: Tommaso Battini ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : importanti affermazioni per Nuova Zelanda ed Inghilterra : Nel fine settimana si sono disputati anche quattro Test Match di Rugby femminile spalmati su tre giorni: venerdì vittorie dell’Inghilterra contro gli USA e della Nuova Zelanda in Francia, ieri affermazione del Galles sul Sudafrica (che a fine mese sarà avversario dell’Italia), oggi larga vittoria della Spagna contro Hong Kong. Inghilterra-USA 57-5 Il punteggio così netto Testimonia quale divario ci sia tra le prime quattro del ...

Rugby – L’Italia femminile sovrasta la Scozia! Coach Di Giandomenico : “complimenti alle ragazze - prestazione soddisfacente” : L’Italia femminile batte nettamente la Scozia per 38-0: nel post gara Coach Di Giandomenico esprime tutta la sua soddisfazione Al termine della gara vinta 38-0 dall’Italia femminile contro la Scozia nel primo dei due test-match di Novembre, cosch Andrea Di Giandomenico e la nuova capitana Manuela Furlan hanno incontrato la stampa presente al Pata Stadium nella conferenza post-partita. Le dichiarazioni dell’head Coach della ...