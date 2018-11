Rottamazione bis sino al 7 dicembre | chi non è in regola non accede alla ter

Rottamazione bis - scadenza 7 dicembre : come mettersi in regola col Fisco : “Se paghi entro il 7 dicembre prossimo le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 verrai automaticamente ammesso ai benefici della Rottamazione Ter”. Questo è il messaggio che appare sull’homepage del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. E se non le paghi? Semplice, non potrai accedere alla definizione agevolata 2018. In sintesi: hai tempo fino a venerdì 7 dicembre per mettersi in regola col vecchio piano di Rottamazione a cui avevi ...