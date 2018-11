Rottamazione bis sino al 7 dicembre | chi non è in regola non accede alla ter

Fisco : fino a 7/12 Rottamazione bis : Sono 345mila i contribuenti ad oggi chiamati a pagare entro giovedì 7 dicembre le rate scadute della rottamazione-bis delle cartelle per non perdere i benefici concessi dalla legge. Lo ricorda l'...

Rottamazione bis - scadenza 7 dicembre : come mettersi in regola col Fisco : “Se paghi entro il 7 dicembre prossimo le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 verrai automaticamente ammesso ai benefici della Rottamazione Ter”. Questo è il messaggio che appare sull’homepage del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. E se non le paghi? Semplice, non potrai accedere alla definizione agevolata 2018. In sintesi: hai tempo fino a venerdì 7 dicembre per mettersi in regola col vecchio piano di Rottamazione a cui avevi ...

Rottamazione bis e Ter - come aderire e pagare : le Faq dell’Agenzia entrate : Tra tutte le modalità di Pace fiscale introdotte con il Decreto fisco, collegato alla Legge di bilancio 2019, è spuntata anche la Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali, che consente di pagare i debiti iscritti a ruolo, versando le somme dovute al Fisco risparmiandosi le sanzioni e gli interessi di mora. Ovviamente, i contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni, in particolare la Rottamazione bis, si stanno chiedendo cosa ...