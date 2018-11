Rossi | abbastanza soddisfatto test Yamaha

Valentino Rossi - Test Valencia MotoGP 2018 : “Sono abbastanza contento - la Yamaha è più semplice da guidare” : Terzo tempo e un po’ di luce all’orizzonte. C’è positività al termine del primo giorno di Test a Valencia (Spagna) per Valentino Rossi. Andata in archivio l’annata 2018 del Mondiale di MotoGP proprio sul tracciato spagnolo, il Circus delle due ruote è rimasto sul circuito Ricardo Tormo per svolgere due sessioni di prove e Testare alcune evoluzioni relative al pRossimo anno. La Yamaha ha dato risposte confortanti. Il primo ...