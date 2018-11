Romolo + Giuly | Fox rinnova la guerra mondiale italiana per una seconda

A Lamezia con Romolo + Giuly : La seconda giornata del Lamezia Film Fest ha visto protagonisti Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis . Lui, l'ideatore e protagonista della serie già cult Romolo + Giuly e autore di diversi ...

Pagelle TV della Settimana (8-14/10/2018). Promossi Amoroso e Ventura. Bocciati Solo e Romolo + Giuly : Mastrota in Romolo + Giuly Promossi 9 a Alessandra Amoroso. A dieci anni dalla sua avventura ad Amici, la cantante salentina è ripartita a razzo con un disco d’oro conquistato in meno di 10 giorni (qui la classifica Fimi). Ha saputo sfruttare appieno il periodo post talent ma anche rigenerarsi e trovare nuovo slancio, dopo aver sfiorato qualche passo falso in passato. 8 a Simona Ventura. Temptation Island Vip è un successo e lo sarebbe ...

Romolo + Giuly - la serie tv prende in giro il Molise. Ma la regione è un vero gioiello : di Luigi De Gregorio Si sa il Molise appare poco sui media nazionali. Occorre che succedano fatti importanti. Quali la tragedia del terremoto di San Giuliano nel 2002 con il crollo della scuola elementare e la morte di 27 bambini e la maestra. E più recentemente le elezioni regionali dell’aprile 2018 nelle quali sembrava che fosse diventato l’ombelico del mondo. Negli ultimi giorni però il Molise viene alla ribalta per un evento particolare: uno ...

Romolo + Giuly - finale di stagione : Roma verrà distrutta? : Lunedì 8 ottobre a partire dalle ore 21.15 su FOX (Sky, canale 112) ultimi due episodi di Romolo + Giuly. LA GUERRA MONDIALE ITALIANA, la serie comedy che narra la travagliata storia d’amore tra Romolo e Giuly, coppia di eredi dei Montacchi e dei Copulati, potenti famiglie della Capitale che fa riesplodere l’ancestrale conflitto ancestrale l’opulenta e “fighetta” Roma Nord e la verace e “coatta” Roma Sud. Un finale di stagione ricco di ...

Romolo + Giuly - Romolo sfida in stile Tekken il Milanese Perfetto : anticipazioni 1 ottobre : Nuovo appuntamento lunedì 1 ottobre a partire dalle ore 21.15 su FOX (Sky, canale 112) con Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, la serie comedy che narra la travagliata storia d’amore tra Romolo e Giuly, coppia di eredi dei Montacchi e dei Copulati, potenti famiglie della Capitale che fa riesplodere l’ancestrale conflitto ancestrale l’opulenta e “fighetta” Roma Nord e la verace e “coatta” Roma Sud. Dopo la fuga d’amore di Romolo ...

Romolo + Giuly - intervista esclusiva a Niccolò Senni : “Mi piace giocare con il fantastico mondo della recitazione" : L'attore che interpreta Giangi Pedersoli si svela ai microfoni di Cominsoon.it, in una piacevole chiacchierata sull'appassionante "gioco della recitazione".

Romolo+Giuly torna su Fox dopo il successo del debutto : anticipazioni 24 settembre : Quello registrato da Romolo+Giuly la scorsa settimana è stato un vero e proprio boom di ascolti e questa sera potrebbe andare in scena il bis con la seconda puntata. L'appuntamento è oggi, lunedì 24 settembre, a partire dalle ore 21.15 in prima tv su FOX con la travagliata storia d’amore tra Romolo e Giuly, coppia di eredi dei Montacchi e dei Copulati, potenti famiglie della Capitale. Il conflitto tra Roma Nord e Roma Sud è nuovamente esploso ...

Romolo + GIULY/ Anticipazioni 17 settembre 2018 : seguiranno delle polemiche? : ROMOLO + GIULY, Anticipazioni del 17 settembre 2018, in prima Tv su Fox. Una lotta politica fra famiglie riaccende le antiche rivalità fra Roma Nord e Sud. (Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:34:00 GMT)

Romolo + Giuly : su Fox esplode la guerra mondiale italiana. Intervista ai protagonisti – Video : Romolo + Giuly, Alessandro D'Ambrosi e Beatrice Arnera Roma Nord contro Roma Sud. L’ancestrale rivalità interna alla Capitale diventa una vera e propria guerra “mondiale”. E deflagra in prima serata su Fox. La cifra predominante del ‘conflitto’ in questione è chiaramente il paradosso, talvolta portato all’esasperazione e infarcito di luoghi comuni. Va vista in quest’ottica Romolo + Giuly, la nuova ...

Francesco Pannofino a DM : «In Romolo+Giuly cerco di portare più ‘fregna’ a Roma. Ho nostalgia dei tempi di Boris» : Francesco Pannofino Francesco Pannofino scende in politica. Ma solo per la finzione scenica. In Romolo+Giuly, la nuova serie tv targata Fox e in onda sul canale 112 di Sky da stasera, l’attore e doppiatore interpreterà Edoardo Pederzoli, un improbabile Presidente della Regione Lombardia in realtà romano fino al midollo e tifoso sfegatato della Lazio. Il suo personaggio verrà coinvolto nella “guerra mondiale” tra Montacchi e ...