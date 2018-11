Roma | piace un obiettivo della Juve

'Il Barcellona ha incontrato De Ligt : piace a Juve e Roma' : TORINO - Continua il pressing del Barcellona per arrivare a Matthijs De Ligt . Secondo la stampa catalana, il ds blaugrana Eric Abidal sarebbe stato mercoledì scorso ad Amsterdam per incontrare il ...

Roma Capitale. Refezione modello virtuoso che piace anche in Giappone : “Sostenibilità, qualità e filiera corta: la nostra Refezione scolastica fa scuola. Ho accolto, insieme ai funzionari del Dipartimento Servizi Educativi

Enrico Vanzina : 'Questa Roma americana non mi piace' : Se avessimo trattenuto i giocatori che abbiamo dato via negli ultimi tre anni oggi noi avremmo forse la squadra più forte del mondo. E' giusto che il presidente faccia dei calcoli e delle scelte ma ...

Chievo - il ds Romairone : 'Ounas ci piace - il suo valore è chiaro. Ventura? Epilogo inaspettato' : La fine del rapporto con Ventura e il prossimo mercato di gennaio, da vivere da protagonisti per rinforzare la rosa in vista dell'obiettivo salvezza. Sono questi i temi trattati da Giancarlo ...

Roma - quanto piace l'altro Hazard! : Hazard, scrive La Gazzetta dello Sport, può giocare un po' in tutti i ruoli del fronte dell'attacco ma è soprattutto a sinistra che dà il suo meglio, come esterno o ala. Arriverebbe al posto di ...

Calciomercato Roma - i giallorossi insistono sulle corsie esterne : piace un ’93 della Bundesliga : Se c’è un reparto in cui la Roma è tutt’altro che carente è quello degli esterni offensivi in cui Di Francesco può contare i vari El Shaarawy, Under, Kluivert, Perotti e all’occorrenza, come successo anche nella stagione in corso e non solo, Pastore e Schick. Il problema dei giallorossi, però, riguarda la continuità perché, tra acciacchi, inesperienza, carattere e a volte anche atteggiamenti sbagliati, il rendimento è ...

Vola l'altro Hazard e alla Roma piace tanto : Hazard, scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport, può giocare un po' in tutti i ruoli del fronte dell'attacco ma è soprattutto a sinistra che dà il suo meglio, come esterno o ala. La Roma tiene d'...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po domani a Piacenza : “Per la giornata di giovedì 8 novembre si prevedono condizioni di moderata instabilita’ con piovaschi sui rilievi occidentali. La piena del fiume Po transiterà nel piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di mercoledì 7 novembre, con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza, previsto nella mattina di giovedì 8 novembre. Nella giornata di giovedì 8 novembre, inoltre, la piena di Po supererà la soglia 2 ...

Roma - Dzeko : 'Se sono nervoso è perchè non mi piace perdere' : In conferenza stampa alla vigilia di Cska-Roma, insieme a Di Francesco, c'era Edin Dzeko che ha cosi risposto alle domande dei giornalisti Campionato e Champions 'E' difficile da spiegare perché in ...

Paulo Sousa : 'Mi piacerebbe allenare la Roma'. Squadra a Mosca senza De Rossi e Perotti : Mi piace molto l'Italia si gioca un calcio che fanno per me', le parole dell'ex allenatore della Fiorentina a Sky Sport.

Paulo Sousa - mi piacerebbe allenare Roma : ANSA, - Roma, 5 NOV - I risultati altalenanti della Roma hanno messo in discussione la panchina di Eusebio Di Francesco, e tra i possibili candidati a sostituirlo si è fatto il noma che di Paulo Sousa.

Paulo Sousa - mi piacerebbe allenare Roma : ANSA, - Roma, 5 NOV - I risultati altalenanti della Roma hanno messo in discussione la panchina di Eusebio Di Francesco, e tra i possibili candidati a sostituirlo si è fatto il noma che di Paulo Sousa.

Paulo Sousa : “Mi piacerebbe allenare la Roma - non l’ho mai nascosto” : Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, è tornato a parlare dopo aver visto la partita tra la squadra di Pioli e la Roma di Di Francesco. Il tecnico ha mostrato, ancora una volta, la sua voglia di tornare ad allenare ai microfoni di Sky Sport: “Difficoltà a trovare una panchina? Purtroppo dopo la Fiorentina le […] L'articolo Paulo Sousa: “Mi piacerebbe allenare la Roma, non l’ho mai nascosto” proviene da Serie ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il Po in piena stasera a Piacenza - domani nel Reggiano : “La presenza di un minimo depressionario sul Tirreno determinerà l’afflusso di correnti umide ed instabili sulla regione che determineranno piogge diffuse di debole intensità per la giornata del 3 novembre. Un colmo di piena nel fiume Po è in transito tra le sezioni di Borgoforte e Sermide (MN). Un nuovo colmo è attualmente in transito a Ponte Becca (PV) e arriverà nella sezione di Piacenza nella serata di oggi. Nel pomeriggio del 3 ...