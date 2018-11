Roma-Inter | Samuel | ' Giallorossi irregolari | la squadra di Spalletti è più avanti Ma la

Roma-Inter - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Roma-Inter? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno HD , canale 201, e Sky Sport Serie A , canale 202, . Il prepartita inizierà alle 19.30, sempre su Sky ...

Roma-Inter - le probabili formazioni - : Domenica sera, all'Olimpico, è in programma Roma-Inter , gara valida per la 14.a giornata di Serie A. Sono ben 170 i precedenti tra le due squadre con 49 vittorie giallorosse e 72 quelle nerazzurre , ...

Roma - l'attacco è Under : contro l'Inter spazio in avanti ai giovani : Il momento della verità non riguarda soltanto Di Francesco. È chiaro che il tecnico contro l'Inter si gioca molto ma non è l'unico a Trigoria. Insieme a lui c'è anche qualche giovane che, sfruttando ...

Serie A - 14^ giornata in TV e streaming : Fiorentina-Juve e Roma-Inter su Sky : Nel fine settimana ormai imminente va in campo la quattordicesima giornata di Serie A. Tra i match di cartello, sicuramente l'impegnativa trasferta della Juventus sul campo della Fiorentina ed il big-match dello stadio Olimpico tra Roma ed Inter. Sarà un turno ricco di spunti interessanti, a partire per l'appunto dai viola che cercheranno di fermare l'imbattuta capolista e la sfida tra giallorossi e nerazzurri, le due grandi deluse del recente ...

Inter - preoccupano le condizioni di alcuni titolari : il forfait contro la Roma è più che possibile : La partita di “Wembley” contro il Tottenham ha portato solo cattive notizie all’Inter, che ha perso la partita e la situazione di vantaggio in classifica e in più si ritrova con alcuni calciatori in condizioni fisiche non ottimali. È il caso di Nainggolan, in campo solo materialmente per quasi tutta la prima frazione di gioco prima di lasciare il suo posto al più in palla Borja Valero: lo spagnolo ha preso per mano la ...

Serie A - Roma-Inter a Rocchi. Per Fiorentina-Juventus c'è Orsato : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Arbitri : Roma-Inter a Rocchi : Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big match della 14.ima giornata tra Roma e Inter , Fabbri e Valeriani saranno rispettivamente Var e Avar,. L'altra sfida delicata del weekend, quella ...

Serie A - le designazioni arbitrali : Roma-Inter a Rocchi. Sorpresa per Fiorentina-Juve : Attendendo questa sera la notte di Europa League, si potrà pensare al campionato. Serie A che tornerà sabato pomeriggio, alle 15 con Spal-Empoli, in attesa del big match alle 18 tra Fiorentina e Juventus all’Artemio Franchi. Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big match della 14.ima giornata tra Roma e Inter (Fabbri e Valeriani saranno rispettivamente Var […] L'articolo Serie A, le designazioni arbitrali: Roma-Inter a ...

Inter - le ultime dall’infermeria : Nainggolan salterà la Roma : Nainggolan si appresta a saltare la gara dell’Inter contro la Roma del prossimo weekend, le ultime dall’infermeria nerazzurra L’Inter nella serata di ieri in quel di Londra, ha perso una gara importante contro il Tottenham, ma ha perso anche due pedine importanti. De Vrij ha lasciato il campo affaticato e probabilmente salterà la gara contro la Roma in favore di Miranda, Nainggolan inoltre è alle prese con nuovi problemi ...

Roma - ultima chiamata : domenica contro l'Inter - gara da dentro o fuori : Che, per la cronaca, la chiede dall'estate 2017. Berardi è nella lista, come Under in quella anche del Chelsea.

