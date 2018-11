Roma-Inter | Di Francesco cerca la sua prima vittoria su Spalletti ma le quote dicono 2

Inter : Keita - pronti a sfide Roma e Juve : Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita, Intervistato da Sky Sport a pochi giorni dalla gara dell'Olimpico contro i giallorossi. ''Sarà strano affrontarli, ho sempre giocato contro con la maglia ...

Serie A – Tutto pronto per il big match Roma-Inter : quote e pronostici di Planetwin365 : Di Francesco non ha mai battuto Spalletti. Per Planetwin365 favorita l’Inter, l’obiettivo 500 goal tra le due formazioni è a un passo secondo gli analisti Vincere per gettarsi alle spalle la delusione per le sconfitte in Champions League. La partita fra Roma e Inter di domenica sera, ore 20:30, è evidentemente il match clou della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che può essere molto significativa per il proseguo della ...

Cile - l’ex Roma e Inter Pizarro si ritira : David Pizarro ha deciso di smettere e ritirarsi dal calcio giocato. Il centrocampista chiude così la sua carriera a 39 anni, dopo 17 anni tra Cile ed Europa. “È arrivato il momento. Arriva per tutti, anche per me. Per una questione personale, sono io che lascio il calcio e non il calcio che lascia me“, ha detto il Pek in un’Intervista a La Tercera. Il centrocampista giocherà con la maglia della sua Universidad de Chile ...

De Priamo : scelta sbagliata blocco traffico giorno Roma-Inter : Roma – “Domenica sera e’ prevista allo stadio Olimpico la gara di posticipo della 14esima giornata di Serie A Roma-Inter. Spiace registrare l’ennesima svista del Campidoglio, che avendo programmato il blocco del traffico avrebbe invece potuto anticiparlo alle 18.30, anziche’ rischiare di mandare in tilt la viabilita’, creando disagi ai romani e ai commercianti”. “L’anticipazione del blocco ...

Roma-Inter : i pronostici suggeriscono un pari con pochi goal : Roma-Inter si giocherà domenica 2 dicembre 2018 alle 20:30 allo stadio Olimpico e sarà valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A: un'analisi delle statistiche dei precedenti match di entrambe le squadre suggerisce pronostici a base di pochi gol segnati, con il pareggio come esito più probabile. Statistiche e numeri La Roma, 7ª in classifica, deve rifarsi delle ultime due brucianti sconfitte, in Serie A ad Udine sabato scorso e tra ...

Da Santon e Zaniolo a Spalletti e Nainggolan : Roma-Inter è la sfida degli ex : Da una parte ci saranno Zaniolo, Santon e Juan Jesus, dall'altra Spalletti, Politano e forse anche Nainggolan, di fatto l'uomo più atteso. Ma anche se il ninja non ce la dovesse fare, Roma-Inter resta ...

David Pizarro annuncia ritiro dal calcio : in Italia con Roma e Inter : Sarà Curicó-Universidad de Chile l'ultima partita in carriera di David Pizarro . Tornato in patria e prossimo ad archiviare il campionato cileno, il 39enne centrocampista dai lunghi trascorsi in Serie ...

Roma-Inter - probabili formazioni : Icardi contro Dzeko - è sfida tra bomber : Roma-Inter probabili formazioni – La partita tra giallorossi e neroazzurri, non è mai stata una partita come le altre. Analizziamo i due ambienti: a Roma non c’è molta tranquillità, dopo i pessimi risultati in campionato con le sconfitte che hanno allontanato i giallorossi dalle zone calde della classifica e la sconfitta in Champions contro il Real […] L'articolo Roma-Inter, probabili formazioni: Icardi contro Dzeko, è sfida ...

Roma-Inter - Samuel : 'Giallorossi irregolari - la squadra di Spalletti è più avanti. Ma la Juve è ancora lontana' : "La Roma fa un po' fatica, è irregolare, a volte inspiegabile - ha spiegato l'ex difensore a La Gazzetta dello Sport - Visto in Champions? Gran primo tempo, ha preso un colpo e si è sciolta: mi ...

Roma-Inter - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Roma-Inter? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno HD , canale 201, e Sky Sport Serie A , canale 202, . Il prepartita inizierà alle 19.30, sempre su Sky ...

Roma-Inter - le probabili formazioni - : Domenica sera, all'Olimpico, è in programma Roma-Inter , gara valida per la 14.a giornata di Serie A. Sono ben 170 i precedenti tra le due squadre con 49 vittorie giallorosse e 72 quelle nerazzurre , ...

Roma - l'attacco è Under : contro l'Inter spazio in avanti ai giovani : Il momento della verità non riguarda soltanto Di Francesco. È chiaro che il tecnico contro l'Inter si gioca molto ma non è l'unico a Trigoria. Insieme a lui c'è anche qualche giovane che, sfruttando ...

Serie A - 14^ giornata in TV e streaming : Fiorentina-Juve e Roma-Inter su Sky : Nel fine settimana ormai imminente va in campo la quattordicesima giornata di Serie A. Tra i match di cartello, sicuramente l'impegnativa trasferta della Juventus sul campo della Fiorentina ed il big-match dello stadio Olimpico tra Roma ed Inter. Sarà un turno ricco di spunti interessanti, a partire per l'appunto dai viola che cercheranno di fermare l'imbattuta capolista e la sfida tra giallorossi e nerazzurri, le due grandi deluse del recente ...

Inter - preoccupano le condizioni di alcuni titolari : il forfait contro la Roma è più che possibile : La partita di “Wembley” contro il Tottenham ha portato solo cattive notizie all’Inter, che ha perso la partita e la situazione di vantaggio in classifica e in più si ritrova con alcuni calciatori in condizioni fisiche non ottimali. È il caso di Nainggolan, in campo solo materialmente per quasi tutta la prima frazione di gioco prima di lasciare il suo posto al più in palla Borja Valero: lo spagnolo ha preso per mano la ...