Roma | ignora divieto di molestie e minacce a familiari | arrestato

Roma : si finge tecnico termosifoni per derubare anziana signora - arrestato : Roma – Si e’ finto tecnico della caldaia condominiale e con la scusa di dover effettuare un controllo per un’anomalia e’ riuscito ad entrare in casa di un’anziana Romana, 72enne, che in quel momento era sola, per rubarle i gioielli. Il malvivente, un 45enne, originario della provincia di Cuneo gia’ con precedenti specifici, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro con ...