Roma | addio a Sandro Mayer | il giornalista è morto a 77 anni

Si è spento a Roma Bernardo Bertolucci : addio al maestro del cinema : Roma – La provocazione di ‘Ultimo tango a Parigi’, la fotografia de ‘L’ultimo Imperatore’, l’universo giovanile di ‘Io ballo da sola’ e ‘The Dreamers – I sognatori’. Si e’ spento a Roma a 77 anni Bernardo Bertolucci, indiscutibilmente uno dei piu’ grandi registi del cinema italiano. Bertolucci era nato a Parma il 16 marzo del 1941. Figlio del poeta e critico ...

Roma - Manolas cambia agente e valuta l'addio : Kostas Manolas sta valutando l'ipotesi di cambiare agente. Non verrà più seguito dunque da Ioannis Evangelopoulos . Secondo Sky Sport , il difensore centrale greco potrebbe lasciare presto la Roma per provare una nuova sfida: in Italia lo segue la Juventus , all'estero ha tante pretendenti.

Rugani - l’addio alla Juve è vicino : dopo lo sfogo del padre - l’agente incontra la Roma : Daniele Rugani si avvicina alla Roma, l’agente del calciatore ha avuto un faccia a faccia con Monchi in quel di Trigoria Daniele Rugani si appresta a lasciare la Juventus. “Questione di tempo”, come rivelato dal padre nello sfogo social della giornata di ieri. Nel frattempo però, qualcosa di concreto sta accadendo. L’agente del calciatore, secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, si sarebbe recato a ...

Ilenia Pastorelli - core de Roma : "Ma non perdono l'addio di Salah" : Lo sport in questo senso ti prepara alla vita, capisci che per raggiungere un obiettivo devi sudare'. E oggi che cosa fa per tenersi in forma? 'Niente! L'ultima cosa che ho fatto è stata la pole ...

Addio Settembrini? Daniele De Rossi sfratta Marco Ledda proprietario del bistrot della Roma bene : Il "Settembrini Caffè" è uno di quei bar chic della Roma bene. Tavolini fuori nel cuore di Prati, a metà tra la rive gauche e la dolce vita di Fellini. Prati è uno dei quartieri nobili della Capitale, ed è di proprietà del capitano. O meglio d'er capitano. Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, è il proprietario delle mura del locale e ha richiesto lo sfratto del caffè perché, ...

Roma - Monchi : 'Resto - basta parlare di addio. Rinnovo Dzeko? Ancora nulla. Fiducia in Schick' : "Abbiamo Fiducia in Patrick Schick, le voci di prestito che arrivano fanno sorridere". Ad ammetterlo Monchi, direttore sportivo della Roma, che, appena prima della partita contro la Sampdoria, ha ...

Lello di Segni è morto : addio all’ultimo sopravvissuto al rastrellamento del Ghetto di Roma : Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre del 1943 la Gestapo prelevò e deportò nei campi di concentramento più di mille persone dal Ghetto di Roma. Tornarono solo in sedici. Tra loro c’era anche Lello di Segni, l’ultimo sopravvissuto alla deportazione del 16 ottobre 1943, che è morto nella notte a 92 anni. Il corteo funebre, ha fatto sapere la Comunità ebraica di Roma, ha fatto sapere che il corteo funebre era previsto alle 11.30 a ...

Festa del Cinema di Roma - weekend di fuoco : l'addio di Redford e il Trump di Moore : 'Ahò, c'è pure Penelope!'. Il grido di uno spettatore che, sul red carpet, scambia la sindaca Virginia Raggi per la superstar spagnola Cruz scatenando il momentaneo entusiasmo della folla, rivela la ...

Torino - addio Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia - scoppia la polemica : Bufera sulle "luminarie d'autore" che, inizialmente pensate per Natale, si sono trasformate in una maxi-installazione a cielo aperto da ottobre a gennaio. Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio"

Addio a Paasilinna - caustico re del Romanzo nordico : Lo scrittore finlandese Arto Paasilinna, uno dei più famosi autori scandinavi, è morto ieri, in una casa di riposo a Espoo, la seconda maggiore città della Finlandia, nel sud del Paese. Paasilinna ...

Roma - l’ex Rudi Garcia : “Sarò per sempre un tifoso giallorosso. Sul mio addio…” : Arrivato alla Roma in una calda giornata di giugno del 2013, Rudi Garcia è riuscito a lasciare il segno nei cuori dei tifosi giallorossi. Il tecnico è tornato a parlare della Roma e lo ha fatto al Corriere dello Sport, rispondendo alle domande sul suo ritorno allo Stadio Olimpico che avverrà il 25 ottobre nella […] L'articolo Roma, l’ex Rudi Garcia: “Sarò per sempre un tifoso giallorosso. Sul mio addio…” proviene da ...

Marsiglia - Garcia : “Ecco la verità sul mio addio alla Roma” : In un’intervista al Corriere dello Sport, Rudi Garcia ha parlato della sua esperienza alla Roma e del suo esonero, su cui ha rivelato qualche retroscena. Il suo Marsiglia, nel prossimo turno di Europa League, affronterà la Lazio all’Olimpico, stadio che fu casa sua: “Se mi aspetto i fischi dei tifosi laziali? Giusto così, visto che io sono e sarò sempre un romanista. Basta che tutto resti nell’ambito del fair play, dello ...

Roma - il vicesindaco che difende gli occupanti : addio alla linea dura : Per entrare nell'ormai ex sede Inpdap, in via di Santa Croce in Gerusalemme, all'Esquilino, bisogna prima passare l'esame delle vedette, severissime. Dentro gli occupanti, fuori le forze dell'ordine e ...