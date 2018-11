Roma | abusi sessuali su una 13enne sull' autobus | caccia a un maniaco sessantenne

Roma : Via del Quadraro - terminate le opere di demolizione dei villini abusivi : Roma – E’ terminata la demolizione degli otto villini abusivi appartenenti al clan Casamonica, nella periferia est di Roma. Dopo l’intervento di sgombero delle abitazioni, eseguito martedì scorso da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, sono entrate in azione le ruspe per la demolizione. Le operazioni di questi giorni hanno visto impegnate centinaia di persone: dagli agenti della Polizia Locale, che hanno presidiato l’intera area ...

Roma - villa abusiva dei Casamonica alla Romanina - partita la demolizione : Al lavoro i mezzi meccanici del Genio dell'Esercito. Salvini: "Se mi permettono, la ruspa la guido io". Zingaretti: "Stiamo per restituire l'area ai cittadini"

Roma - non solo villette abusive : le mani dei clan sulle case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

Roma - nel solo VII municipio accertati altri trenta abusi edilizi dei Casamonica. Ma sono finiti i fondi per gli abbattimenti : Un “duro colpo” o una “goccia nel mare”? Questione di prospettive. Perché se la definizione di “giornata storica”, coniata da Virginia Raggi per il blitz alle villette della famiglia Casamonica al Quadraro, ha ragione di essere in relazione agli oltre 2 decenni di ordinanze di demolizione mai andate a segno, si può dire che l’impero del clan sinti capitolino è stato solo intaccato. A tutt’oggi, infatti, ci sono circa 30 abusi edilizi accertati a ...

Ruspe su ville abusive dei Casamonica : occupanti contro la Raggi/ Ultime notizie Roma - Renzi : 'Brava sindaca' - IlSussidiario.net : Casamonica, ville abbattute da Ruspe: operazioni in corso. Ultime notizie, lamentele: "Non sappiamo dove andare". Le parole di Conte.

Roma - dopo il blitz è partita la demolizione dei villini abusivi dei Casamonica : E' iniziata questa mattina la demolizione delle villette del clan, edificate nella zona del Quadraro negli anni '70. Presente la sindaca Raggi che ha commentato: 'E' un momento storico, con l'...

Roma - ruspe sulle ville abusive dei Casamonica. La rabbia degli occupanti. "Andremo a dormire da Raggi" : Al via demolizioni parziali per rendere inagibili le abitazioni. I residenti: "Ci hanno lasciato per strada con i bambini". I legali del clan: "Impugneremo il provvedimento". Renzi: "Brava sindaca". Salvini: "Non mi fermerò"

Casamonica - abbattimento delle villette abusive a Roma : Le ruspe sono entrate in azione per abbattere le otto villette abusive confiscate al clan Casamonica e sgomberate ieri in via del Quadraro 110, nel Municipio VII di Roma. Presente anche oggi la ...

Roma - operazione contro il clan dei Casamonica. Oggi la demolizione delle ville abusive : Dopo lo sgombero, inizia questa mattina la demolizione ordinata dal Comune. La sindaca Raggi esulta: 'Abbiamo detto stop a 30 anni di illegalità'. Per Salvini è un 'Bel segnale per Roma'. Sul posto ...

Roma : blitz nella notte - guidato dalla sindaca - contro le ville dei Casamonica tutte abusive : Impiegati 600 agenti nella maxi operazione che ha dato il via allo sgombero e poi alla demolizione di otto villette costruite abusivamente dalle famiglie dell'organizzazione criminale. 'Abbiamo ...

Roma - giù 8 ville abusive dei Casamonica. Raggi : giornata storica | : Il blitz della polizia locale nella notte alla periferie est della Capitale. Utilizzati 20 mezzi e 600 uomini della polizia locale. Il sindaco: "Quelle villette erano diventate il simbolo dell'...

Roma : lusso sfrenato in ville abusive Casamonica : Roma – Statue dorate di cavalli, leopardi e tigri. Una culla in stile imperiale. E poi stucchi ai soffitti e decorazioni di ogni tipo. Questo lo stato interno delle otto villette sequestrate all’alba alla famiglia Casamonica dagli agenti della polizia di Roma Capitale, che non appena terminate le operazioni sgombero procederanno alla demolizione. Le villette costruite negli anni 90 sorgono in via del Quadraro 110, a ridosso ...