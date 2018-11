Roma | 3 colpi per salvare Di Francesco

Roma. Colpita a monte l’industria del falso in città : Ottimi gli esiti della guerra alla contraffazione e all’abusivismo commerciale intrapresa in sinergia da Roma Capitale, INDICAM (Associazione italiana per

Massimo Gramellini replica alle critiche sul "Caffè" : "Io difendevo Silvia Romano. Sui social c'è la moda di colpire prima di capire" : La polemica scatenata ieri da Massimo Gramellini nel suo corsivo non si placa. Nel Caffèdi ieri il giornalista, pur difendendo l'operato di Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya, riconosceva le ragioni di chi criticava la sua scelta. A questo sono seguite molte polemiche sui social in cui Gramellini veniva duramente contestato, pensando che si fosse schierato dalla parte dei detrattori di Silvia. Oggi il giornalista ha ...

Roma : molestano barista e colpiscono il padre - due arresti : Roma – “Fammi il caffe’, non ho i soldi per pagare e poi facciamo altro”. Questa la frase rivolta alla barista da uno dei due stranieri entrati ieri mattina in un bar di via di Torrevecchia, a Roma, nel quartiere di Primavalle. La giovane a quel punto, spaventata, si e’ spostata in una saletta adiacente cercando di telefonare al padre, titolare del negozio, ma uno dei due soggetti l’ha raggiunta e, dopo averla ...

Roma - colpi esplosi contro un centro revisioni auto : Il lungomare Romano ha iniziato a balzare agli onori della cronaca dopo che si è scoperto 'essere gestito' dal clan degli Spada , in particolare la tratta di Ostia ma la loro organizzazione e i loro ...

Roma : feriti due ragazzi colpiti da albero al Gianicolo causa vento : Roma – Due giovani sono stati gravemente feriti ieri pomeriggio dalla caduta di un albero al Gianicolo. Nel corso della forte ondata di maltempo, un 23enne e una 16enne che si trovavano in piazza Garibaldi hanno cercato riparo nei pressi del cannone del Gianicolo. Qui sono stati travolti dal crollo della pianta: il 23enne e’ stato soccorso in codice rosso per una forte lussazione di una gamba e si trova attualmente all’Ospedale ...

Strage di alberi in tutta Roma per le forti raffiche di vento. Ferito un vigile del fuoco colpito da un ramo : forti raffiche di vento a Roma stanno provocando diversi disagi in città, dove però ancora non si registrano abbondanti precipitazioni. Precauzionalmente le scuole oggi restano comunque chiuse in seguito a un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. La caduta di alcuni rami sulla rete elettrica di alimentazione a Tor di Valle ha provocato l'interruzione del servizio della ferrovia Roma Lido nella tratta Porta San Paolo-Acilia. La ...

Roma : redarguito per sigaretta su bus colpisce passeggero - arrestato : Roma – Si e’ acceso una sigaretta sul bus linea 702, in via di Torricola, e quando un altro passeggero lo ha redarguito, prima lo ha colpito con un pugno e poi gli ha sferrato un fendente, ferendolo, con un coltello a scatto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, immediatamente intervenuti, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo sequestrandogli il coltello. In manette e’ cosi’ finito un 35enne, cittadino di ...

Roma - strage di alberi : pompiere colpito alla testa all'Eur - è grave : Caos a Roma a causa del maltempo che sta creando motli disagi. alberi e rami caduti in strada in diverse zone della Capitale. Un vigile del fuoco di 50 anni è rimasto gravemente ferito...

Roma : Accende sigaretta sul bus e colpisce passeggero - arrestato 35enne : Roma- Si e’ acceso una sigaretta sul bus linea 702, in via di Torricola, e quando un altro passeggero lo ha redarguito, prima lo ha colpito con un pugno e poi gli ha sferrato un fendente, ferendolo, con un coltello a scatto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, immediatamente intervenuti, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo sequestrandogli il coltello. In manette e’ cosi’ finito un 35enne, cittadino di origine ...

Maltempo : allerta nubifragi in Veneto e Friuli | Roma sarà colpita - domani rischi in Liguria : Un'ondata di Maltempo sta investendo gran parte della Penisola. Piogge intense e strade chiuse in Veneto e Lombardia, allagamenti in varie zone della Liguria, alberi caduti a Roma. Lunedì peggiora soprattutto in Liguria, dove è stata diramata l'allerta rossa

Maltempo : allerta nubifragi in Veneto e Friuli | Roma sarà colpita - domani rischi in Liguria : Un'ondata di Maltempo sta investendo gran parte della Penisola. Piogge intense e strade chiuse in Veneto e Lombardia, allagamenti in varie zone della Liguria, alberi caduti a Roma. Lunedì peggiora soprattutto in Liguria, dove è stata diramata l'allerta rossa

Roma - uccide ex a colpi di pistola e si costituisce : arrestato 36enne : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Roma - 23enne uccisa con 5 colpi di pistola dal suo ex fidanzato : arrestato : Femminicidio nella tarda serata di venerdì in via della stazione di Pavona angolo via della Solfatara a Pavona vicino Roma. Una donna romena di 23 anni è stata uccisa con cinque colpi di pistola ...

Roma - spara e uccide la fidanzata a colpi di pistola in strada : choc a Santa Palomba : Omicidio nella notte a Roma. Una ragazza di nazionalità romena è stata uccisa con alcuni colpi di pistola in strada a Santa Palomba, estrema periferia sud della Capitale. A sparare...