Rocco Schiavone e Il Cacciatore sbarcano negli USA | dopo L’Amica Geniale nuovo successo

Chef Rubio doveva essere Rocco Schiavone/ "Ho detto no alla fiction!" e confessa : "Morirò zitello come Sordi!" - IlSussidiario.net : Chef Rubio avrebbe dovuto interpretare la parte di Rocco Schiavone, nella fiction TV di Rai2. Le sua dichiarazioni arrivano dalle pagine di Spy.

Chef Rubio : "Dovevo interpretare io Rocco Schiavone. Ecco perché ho detto no" : Il cuoco più anticonformista della tv sulla fiction di Rai 1 con Marco Giallini: "Non mi sentivo preparato per affrontare un...

Rocco Schiavone è davvero il punto di svolta delle serie tv in Rai? : Già annunciata una terza stagione, di quattro puntate: le riprese previste a marzo 2019 Analisi Se c'è una serie tv che più di ogni altra ha segnato il cambiamento in Rai, è "Rocco Schiavone". E lo è ...

Rocco Schiavone 3 ci sarà? Arrivano conferme sulla nuova stagione : È terminata la seconda stagione di Rocco Schiavone. Grande successo per la serie televisiva in onda su Rai Due. Marco Giallini e gli altri protagonisti hanno ridato lustro alla rete, portando lo share a numeri molto alti. I telespettatori appassionati adesso sono alla ricerca di informazioni preziose riguardo la nuova stagione. Rocco Schiavone 3 ci sarà? Questa è la domanda che si pongono i fan della serie televisiva nelle ultime ore. Nel ...

Rocco Schiavone 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione : Rocco Schiavone 3 CI sarà? Con l’ultima puntata in onda mercoledì 7 novembre 2018 si conclude la seconda stagione della fiction di Rai 2. E ora tutti si stanno chiedendo se la serie verrà rinnovata o si chiude qui. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE DELLA FICTION Rocco Schiavone 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione La serie ha come protagonista Marco Giallini, che veste i panni del burbero ...

Rocco Schiavone 2 - ultima puntata : Rocco torna a Roma - anticipazioni 7 novembre : Mercoledì 7 novembre, in prima serata su Rai2 alle 21.25, termina con il botto la seconda e ultima (per ora) stagione della fiction poliziesca Rocco Schiavone. Com’è noto, il ruvido e sarcastico vicequestore eponimo, interpretato da un Marco Giallini decisamente in forma, è un poliziotto dal notevolissmo talento ma che si porta dietro un carattere piuttosto difficile che è stato reso quasi respingente da delle grandi sofferenze passate. ...