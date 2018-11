Roberto Giacobbo svela I misteri del bosco Miti e significati del mondo

Roberto Giacobbo - l'ordine sul suo show all'ultimo momento : 'Fermatelo' : I fan di Roberto Giacobbo dovranno attendere per vedere in onda il suo 'Freedom' su Rete4. Il programma doveva essere trasmesso da martedì 30 ottobre, come riporta Davide Maggio, ma è stato rinviato ...

Freedom : il nuovo programma di Roberto Giacobbo rimandato a dicembre : Roberto Giacobbo Il viaggio «Oltre il confine» di Roberto Giacobbo è stato rimandato. Vi diamo infatti notizia che il debutto di Freedom, il nuovo programma Rete4 condotto dal popolare divulgatore ed ex volto Rai, è slittato a dicembre. La partenza della trasmissione, che era ormai prossima – la messa in onda era infatti fissata per martedì 30 ottobre in prime time – è stata posticipata di cinque settimane. La richiesta di rinviare ...

Roberto Giacobbo a DM : «Approdo a Mediaset per scelta di vita. A Freedom sarò sempre in esterna mentre gli ospiti in studio» : Roberto Giacobbo ha lasciato il cavallo (di Viale Mazzini) ed ha trovato il Biscione (di Cologno Monzese). Al netto del dettaglio faunistico, la sua nuova avventura targata Mediaset sta per iniziare. Dal 30 ottobre prossimo, il popolare documentarista debutterà in prime time su Rete4 con Freedom – Oltre il confine, un nuovo programma di divulgazione da lui condotto. “Ho fatto una scelta di vita” ci ha raccontato l’ex ...

Cultura : Roberto Giacobbo presenta a Milano “La Notte della Scienza” : Si terrà lunedì 24 settembre, alle ore 18.30 a Segrate (MI) in via Bovio 3, “La Notte della Scienza”. L’evento esclusivo sarà presentato dal giornalista e nuovo volto di punta dell’informazione scientifica delle reti Mediaset, Roberto Giacobbo, in partenza il 30 ottobre con la sua nuova trasmissione divulgativa e di informazione “Freedom – Oltre il confine” su Rete 4. La serata è promossa da Varian, leader mondiale nelle tecnologie di ...