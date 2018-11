Roberto Bolle danza con un robot | l’incontro col braccio meccanico è incredibilmente

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 novembre 2018) In un capannone della zona industriale intorno a Milano la tecnologia incontra l’arte: ladi. Siamo nel quartier generale di Event Management – azienda leader nelle automazioni e nella realizzazione e programmazione diper la comunicazione e lo spettacolo – dovesta preparando uno dei passi a due che presenterà nella prossima attesissima edizione diCon Me, il programma televisivo che – dopo aver vinto il Rose D’Or l’anno scorso come miglior programma di entertainment europeo – torna in prima serata su Rai1 il 1° gennaio del 2019.Da sempre convinto che la sua arte millenaria possa e debba dialogare con il presente anche attraverso la modernità,è appassionato di tecnologia e già nella passata edizione aveva dato spazio alla sperimentazione utilizzando per la prima volta in tv tecniche innovative. Quest’anno si è spinto oltre, ...