River-Boca | Maradona non ci sta e attacca la CONMEBOL | “Madrid? Non siamo tutti Macrì”

: ULTIM’ORA: la finale di Coppa Libertadores River-Boca dovrebbe giocarsi a Madrid il 9 dicembre! - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: la finale di Coppa Libertadores River-Boca dovrebbe giocarsi a Madrid il 9 dicembre! - DAZN_IT : UFFICIALE! Il #Superclásico tra River Plate e Boca Juniors si giocherà domenica 9 dicembre (ore 20:30 italiane) al… - MarioGiunta : ???? Adesso e’ ufficiale: River-Boca si giocherà il 9 Dicembre a Madrid (Bernabeu) #SuperClasico #CopaLibertadores -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Il suo Dorados si avvicina alla promozione, ma basta ricordare adove si disputerà il ritorno della finale di Libertadores per farlo infuriare. La partita tra, infatti, si giocherà a Madrid e tutto ciò non va giù all’argentino. L’ultimo numero 10 della storia del Napoli, tra l’altro, ha puntato l’attenzione sul fatto che prima o poi le due squadre si ritroveranno di fronte in Argentina e magari alla “Bombonera”, quindi il problema si ripresenterà: “Sono molto arrabbiato per questa storia. E dico ai ragazzi dele all’allenatore, per cui nutro tantissimo rispetto, che non è una bella situazione da vivere sulla propria pelle, eh? Perchè un domani, quando ildovrà andare a giocare alla Bombonera, come farà ad entrare Gallardo? Come faranno ad entrare i giocatori del? Quindi non prendiamoci in giro. A ...