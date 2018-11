River-Boca al Bernabeu | è caccia al biglietto | dettagli e prezzi

Maradona contro tutti : "River-Boca in Spagna? Dominguez figlio di p..." : Non mi va giù che Domínguez se ne vada in giro per il mondo a parlare di pallone. Sono molto arrabbiato per questa storia. E dico ai ragazzi del River e all'allenatore, per cui nutro tantissimo ...

River-Boca - Maradona non ci sta e attacca la CONMEBOL : “Madrid? Non siamo tutti Macrì” : Il suo Dorados si avvicina alla promozione, ma basta ricordare a Maradona dove si disputerà il ritorno della finale di Libertadores per farlo infuriare. La partita tra River e Boca, infatti, si giocherà a Madrid e tutto ciò non va giù all’argentino. L’ultimo numero 10 della storia del Napoli, tra l’altro, ha puntato l’attenzione sul fatto che prima o poi le due squadre si ritroveranno di fronte in Argentina e magari ...

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà il 9 dicembre a Madrid : La partita di ritorno della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà il 9 dicembre a Madrid, dopo essere stata rimandata a causa dei gravi scontri davanti allo stadio di Buenos Aires sabato 24 novembre.

