River-Boca a Madrid | ricorso di Angelici | intanto ecco i prezzi dei tagliandi

Coppa Libertadores - River-Boca si gioca il 9 dicembre al Bernabeu di Madrid : La finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid il 9 dicembre. È stato confermato dalla Conmebol e poi ratificato da Alejandro Domínguez dopo la sentenza del tribunale disciplinare che ha respinto il ricorso del Boca Juniors e che ha comminato al River Plate una sanzione e una multa di 400mila dollari. I Millonarios giocheranno le prossime due partite in casa nelle ...

River-Boca a Madrid – Lo sfogo di Maradona : “Conmebol e Afa piaga del calcio! Che diavolo devo fare per vedere questa partita?” : Lo sfogo di Maradona dopo la decisione di giocare la finale tra River Plate e Boca Juniors al Bernabeu di Madrid “Voglio chiedere a Dominguez che diavolo devo fare io e la mia famiglia per vedere questa partita a Madrid? Cosa pensa, che siamo tutti Macri…? Mi chiedo perché non giocano nello stadio del Vélez invece che a Madrid…La Conmebol e l’Afa sono la piaga del calcio” Sono le parole dure di Diego Armando ...

River-Boca al Bernabeu - è caccia al biglietto : dettagli e prezzi : La finale tra River Plate e Boca Juniors si giocherà al Bernabeu: i biglietti costeranno da 80 a 300 euro Riuscire ad avere i biglietti per la partita del Bernabéu tra River Plate e Boca Juniors, per la finale di ritorno di Coppa Libertadores, è diventato un tema chiave per i tifosi di entrambe le squadre e del calcio in generale. L’esatta distribuzione degli 81.000 tagliandi che saranno disponibili è ancora da definire e dipenderà ...

Maradona contro tutti : "River-Boca in Spagna? Dominguez figlio di p..." : Non mi va giù che Domínguez se ne vada in giro per il mondo a parlare di pallone. Sono molto arrabbiato per questa storia. E dico ai ragazzi del River e all'allenatore, per cui nutro tantissimo ...

River-Boca - Maradona non ci sta e attacca la CONMEBOL : “Madrid? Non siamo tutti Macrì” : Il suo Dorados si avvicina alla promozione, ma basta ricordare a Maradona dove si disputerà il ritorno della finale di Libertadores per farlo infuriare. La partita tra River e Boca, infatti, si giocherà a Madrid e tutto ciò non va giù all’argentino. L’ultimo numero 10 della storia del Napoli, tra l’altro, ha puntato l’attenzione sul fatto che prima o poi le due squadre si ritroveranno di fronte in Argentina e magari ...

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà il 9 dicembre a Madrid : La partita di ritorno della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà il 9 dicembre a Madrid, dopo essere stata rimandata a causa dei gravi scontri davanti allo stadio di Buenos Aires sabato 24 novembre.

Le notizie del giorno – Il calciatore in coma e la bomba su River-Boca : Le notizie del giorno – La partita di ritorno valida per la Coppa Libertadores tra River e Boca non si è disputata, in particolar modo assalto da parte dei tifosi di casa al pullman degli ospiti, la gara è stata rinviata per ben due giorni consecutivi. Ora è ufficiale. La finale di Coppa Libertadores si giocherà a Madrid. Il Santiago Bernabeu è stato scelto per accogliere il match di ritorno tra River Plate e Boca Juniors, fischio ...

Copa Libertadores - è ufficiale : River-Boca si giocherà al Bernabéu il 9 dicembre con entrambe le tifoserie : Alla fine a Conmebol ha scelto la Spagna. Dopo le candidature di Doha , Asunción , Miami e Belo Horizonte era spuntata nelle ultime ore quella di un'altra città e un altro stadio importantissimo per ...

