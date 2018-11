Rex di Metal Gear Solid 4 è stato ricostruito da alcuni fan

eurogamer

(Di venerdì 30 novembre 2018) Se avete giocato4 molto probabilmente non vi sarete dimenticati di Rex, il possente mech del gioco.Ebbene come possiamo vedere su Twitter,appassionati si sono armati di colla, qualche pezzo di polistirolo e tanta pazienza per portare a termine la ricostruzione, pezzo per pezzo, del mech.Gli appassionati in questione sono gli studenti dell'Aichi Institute of Technology, Giappone. Il risultato finale, come possiamo vedere dalle immagini condivise sul social network, lascia di stucco sia per dettaglio che fattura tecnica. Questi ragazzi si sono sicuramente divertiti nel realizzare l'opera, chissà che qualcuno di loro non partecipi in futuro alla realizzazione di uno di quei mech giganti che vediamo esibiti nei centri commerciali nipponici.Read more…