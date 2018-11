Restituiamo il Pd agli iscritti

huffingtonpost

(Di venerdì 30 novembre 2018) Parlando del Congresso del Pd diversi commentatori, in questi giorni, hanno detto, più o meno, la stessa cosa: "I candidati per le primarie ormai ci sono, ma non sappiamo nulla dei loro programmi". Lamentando che la corsa verso le primarie sarebbe solo una gara tra pretendenti alla segreteria, invece di una competizione fra idee ragionevolmente diverse.Per quanto riguarda la mia candidatura, però, credo di poter dire con serenità di avere la coscienza a posto. E ciò perché noi LaburistiDem abbiamo presentato il nostro programma con un convegno che si è svolto a Roma già il 6 ottobre scorso, ovvero più di un mese e mezzo fa. Ed è appunto in nome di questo programma che ho creduto di dovermi candidare alla segreteria nazionale del nostro partito.Che cosa diciamo dunque nel programma? Diverse cose, naturalmente. Ma ...