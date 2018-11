Renzi | “Con noi l’economia cresceva | con il governo Lega-M5S sta tornando la recessione”

Renzi : “Con wrestling di Salvini e Di Maio Italia viene cacciata dai Paesi guida dell’Ue” : Matteo Renzi nella sua enews denuncia l'isolamento dell'Italia a livello internazionale: "Qui in Italia stiamo dietro alle acrobazie verbali di Salvini e Di Maio (ogni giorno una litigata per poi fare un compromesso sul niente: non è politica, è wrestling pre-elettorale), ma fuori da qui c'è chi fa politica".Continua a leggere